Новые ограничения из-за коронавируса в Ленинградской области с 23 октября 2020: Жениться и танцевать в клубах - только в масках

Ленинградская область ввела новые ограничения из-за коронавируса с 23 октября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 23 октября 2020 года, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Так, больше всего запретов коснулось районов, находящихся в "красной" зоне - где больше всего зараженных. Теперь бары и рестораны будут вынуждены закрываться в 23:00 часов, а танцевать на дискотеках можно только в актуальном аксессуаре - маске.

- Приозерский район перешел в "красную" зону, Лужский в "желтую", - говорится в опубликованном документе.

Ночные клубы и дискотеки в "красной" зоне превратятся в дневное развлечение. Работать им теперь можно только с 6 до 23 часов. А танцевать во всем районах, вне зависимости от статуса ковидного "светофора", обязательно надо в защитной маске.

Это же касается и ЗАГсов. Теперь молодожены и их гости присутствовать на церемонии бракосочетания будут в красивых масках. Иначе им могут отказать в женитьбе. А в "красной" и "желтой" зонах в торжествах могут участвовать не более 10 человек.

Барам, ресторанам и другим заведениям общепита в "красной" зоне ограничили время работы с 6 до 23 часов. В остальное время они могут работать только на вынос.

Работа детских лагерей разрешена при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и чек-листа. А массовые мероприятия, организованные МСУ в "красной" зоне – ограничили по количеству участников в помещении до 50 человек.

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