Александр Беглов перешел на удаленную работу из-за возможного заражения коронавирусом

Александр Беглов мог заразиться коронавиурсом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов мог заразиться коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы города. Как стало известно в субботу, 24 октября, из-за этого градоначальник передел на удаленный режим работы.

- Губернатор Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с лицами, чей тест на Covid-19 оказался положительным, - сообщили в пресс-службе губернатора.

Отмечается, что все совещания с участием главы Санкт-Петербурга по-прежнему будут проводиться, однако временно в режиме видеоконференцсвязи.

- Решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников Администрации Губернатора, других должностных лиц, представителей общественности, - добавили в пресс-службе губернатора.

Напомним, что за время пандемии коронавирус уже не раз коснулся высокопоставленных лиц. Так, в мае диагноз COVID-19 подтвердился у губернатора соседнего региона - Ленинградской области. Александр Дрозденко переносил заболевание дома под наблюдением врачей и две недели соблюдал положенных режим самоизоляции.