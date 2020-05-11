2020-05-11T14:09:04+03:00
Общество

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко переболел коронавирусом

Болезнь протекала без осложнений, сейчас глава региона чувствует себя хорошо
Евгения МОСКВИНА
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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко переболел коронавирусом.Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко переболел коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом. Об этом стало известно в понедельник, 11 мая. Глава региона сам рассказал о перенесенном вирусе в эфире телеканала «ЛенТВ24». Эту информацию «КП-Петербург» подтвердила начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти Екатерина Путронен.

– Да, это так. Это было в конце апреля. С 5 мая Александр Юрьевич присутствует на рабочем месте, – отметила Екатерина Путронен.

Болезнь губернатор региона переносил дома под наблюдением врачей. Она протекала без осложнений, а на положенной самоизоляции Дрозденко находился две недели. До этого времени публично о заболевании глава области не сообщал. Как отметили в пресс-службе губернатора, сейчас Александр Дрозденко чувствует себя хорошо. Кроме того, в День Победы он побывал в Гатчине, возложил цветы к стеле «Город воинской славы» и лично поздравил ветеранов с праздником. Конечно, соблюдая все меры безопасности.

Напомним, что 21 апреля у нескольких сотрудников администрации Ленинградской области обнаружили COVID-19. Тогда заболевшие и все контактные с ними лица отправились на самоизоляцию, а работа была организована в максимально дистанционном режиме.

В конце апреля также стало известно, что коронавирус выявили у премьер-министра Михаила Мишустина. Кроме того, не так давно заболевание подтвердили и у министра культуры Ольги Любимовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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