«Слышишь, Родя топорик свой точит»: Шнуров написал стих про петербургскую «расчлененку»

Сергей Шнуров написал стих о Петербурге и "расчлененке". Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередное жестокое преступление, произошедшее в Санкт-Петербурге, что, впрочем, уже никого не удивляет, сподвигло музыканта и поэта Сергея Шнурова написать новое стихотворное произведение, которое он опубликовал в Инстаграме.

Поводом для творчества стало убийство молодой женщины-преподавателя Технологического института, которую преступник сначала задушил, а потом отрезал ей палец, чтобы разблокировать смартфон и скрыть следы переписки. Причиной расправы послужили деньги. Мужчина был должен денег жертве.

- «В Петербурге опять дожди, Смоют кровь на мостовой. Эй, румяная, слышь, подожди, Видишь машет рукой постовой Санта Клаусу. Он оседлал оленят, Новый год уж встречают скитальцы.

Если вас, дорогуша, не расчленят, Значит точно отрежут пальцы. Здесь, как в Англии, тоже есть шпили, Ходят экскурсионные группы, Раньше в Питере только лишь пили, А теперь пилят разные трупы.

Революции? Что ж, это мило, Питер гробик им и колыбель. В духе времени - город Распила. На обочине мертвый кобель. Сбил его кто-то в черной «приоре» И под красный, со свистом умчал.

Как в истерике дергалось море В бывшем городе Ильича, Что стоит на Финляндском вокзале У Крестов, над суровой Невой. Нас тут всех будто-бы наказали, А потом приказали, - не вой.

Слышишь, Родя топорик свой точит? Ветер свищет как-будто январь, Как покойницы бледные ночи. Тварь дрожащая, или не тварь? И шатается стоя прохожий, Как повешенный здесь декабрист. Ветер лезет под самую кожу, Город призраков, город убийств».

Отметим, что погибшей женщине было 34 года. Она преподавала в институте биохимию, а в свободное время подрабатывала фотомоделью. Предполагаемый преступник задержан полицией.

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