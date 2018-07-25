Вы сюда не попадете: как живет закрытый город Мирный, в котором расположен космодром «Плесецк»

25 Июль 15:00 2018-07-25T18:17:49+03:00

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СЕРЕБРЯНЫЙ ТРИЛИСТНИК. День четвертый - Медвежьегорск, Плесецк, шлюзы для перегонки подводных лодок 00:00 00:00

Подробнее о квест-туре: часть 1, часть 2, часть 3.

ПЕРВЫЙ БЛИН - ПАРТОЙ

Напомню, с чего все началось. Утром понедельника экспедиторы квест-тура «Серебряный трилистник» собрались на заправке «Лукойл» в Новой Вилге, чтобы принять участие в жеребьевке и узнать, куда им предстоит отправиться. Оранжевый конверт на официальном старте указал мне направление на север. Тогда я решил не терять ни минуты и тут же принялся «гуглить» всевозможные достопримечательности. Телефон перегревался, а глаза - разбегались. За два дня наш экипаж должен был проехать более тысячи километров от Петрозаводска до Архангельска, не забыв при этом о своей главной задаче - к концу поездки собрать десять причин рвануть следом за нами.

Уже через час пути бескрайние карельские озера сменились высокими скалами по обе стороны дороги: зрелище захватывающее. Правда, есть одно но. Многие проезжающие считают своим долгом оставить автограф на тысячелетнем камне. В результате монументальный ландшафт напоминает парту в классе средней школы с худшими отметками по поведению: «Владивосток 2007», «Антон + Саша», «Шабадинова» - в общем, все в лучших традициях подросткового вандализма. Но эту красоту даже хулиганы не могут испортить.

Хозяин города гостей встречает караваемФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ГОРОД МЕДВЕЖЬЕГОРСК

Название говорит само за себя: на въезде наш «Mitsubishi Pajero» встречал деревянный мишка с караваем в лапах. Вскоре количество косолапых стало зашкаливать: бронзовые, мраморные, гипсовые... - титульного зверя здесь уважают.

Мы остановились около железнодорожной станции в центре. На рельсах стоял огромный черный паровоз середины двадцатого века. Это вагон-музей. Пока я поднимался на борт экс-плацкарта, по соседству загремел пассажирский состав. Времена меняются, подстаканники - остаются. Среди реликвий - старых фуражек, фотографий и даже деталей трактора «Сталинец» - нас ждал Виктор Федорович Гришин. Краеведческие знания улыбчивого усатого мужичка поражают. Создатель и бессменный руководитель музея рассказал обо всем: от истории Медвежьегорска до тонкостей железнодорожного строительства.

- Не люблю, когда туристов слишком много. Даже чаю попить не дают, - шутил он.

Теперь этот вагон никуда ездит, теперь приезжают к нему.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

К сожалению, прославился пятнадцатитысячник не только своими железнодорожниками. Городом поселок Медвежья Гора стал в 1933 году, когда приобрел статус одного из административных центров строительства Беломорканала. Тогда же он превратился в пересыльный пункт для заключенных. Сегодня об этом напоминает урочище Сандармох неподалеку от города. С 1934 по 1941 год там расстреляли более семи тысяч жителей Карелии, заключенных Белбалтлага и узников Соловецкой тюрьмы. Теперь на месте зверского убийства невинных людей находится интернациональный мемориал с сотнями братских могил и памятников.

- Люди, не убивайте друг друга! - гласит надпись на одном из монументов.

Тяжелое место. Но очень важное.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Честно говоря, достопримечательность эта не для слабонервных. Всюду кресты и гранит. Четыре даты: родился, арестован, расстрелян, реабилитирован... Тяжело, но побывать просто необходимо.

Еще один «маст визит» - укрепрайон. Во время Второй Мировой войны Медвежьегорск оккупировали финны. Они превратили местные скалы в сеть лабиринтов, казарм и оборонительных сооружений, которые сохранились до сих пор. Кроме того, с горы открывается шикарный вид на Онежское озеро.

Такое «воинственное» место, и такие умиротворяющие виды.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Оказалось, что по этому маленькому городку можно бродить целыми днями. Не зря он так привлекал отечественных кинематографистов. Здесь, например, снимал фильм «Любовь и голуби» Владимир Меньшов. По приезде в Каргополь едва оставалось время хотя бы на сон. Ведь уже утром нужно было выезжать на космодром «Плесецк».

Сразу видно, что история города тесно связана с освоением космоса.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

РАКЕТА ВМЕСТО ЛЕНИНА

Увы, туда нас попросту не пустили. Поглядеть разрешили только на закрытый город Мирный, - пропуск дали всего на час - неподалеку от которого находится космодром. 30 тысяч человек живут в буквальном смысле среди ракет. Они здесь везде. Ракеты-памятники, ракеты с колоколом, футуристичные ракеты… Даже детская площадка - и та увенчана носами летательных аппаратов. Как вы думаете, что изображено на обоях, которые продаются в местном строительном магазине?

Жители Мирного с первых дней жизни привыкают к космосу.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

А вообще, уютный и тихий провинциальный городок, да еще и с хорошо развитой инфраструктурой: есть торговые центры, кинотеатры, сетевые магазины. Попал наш экипаж и на главную площадь - в музей истории космодрома. Спиной к нему стоял памятник Ленину (отсутствие привычной ракеты меня удивило и даже немного встревожило), который указывал на белое здание администрации.

А вы бы сумели управиться с такой техникой?Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Два выставочных зала рассказывают о руководителях космодрома, истории города и ракетостроения. Оказывается, есть у плесецких инженеров и космонавтов примета: перед запуском на всех ракетах пишут «Таня». Так звали девушку одного из служивших здесь офицеров. Впечатляет и макет, который сделали сами военнослужащие: видно, что работали с душой. Круче оригинальных спутников и систем связи, которые тоже стоят в зале.

Штурман нашего экипажа Дмитрий Бердасов. Правильные очки, заряд позитива, и мы снова готовы к приключениям!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

И О ПОГОДЕ

В предстартовый день квест-тура погода продемонстрировала путешественникам свой характер. Зато уже в Новой Вилге проливные дожди сменились по-летнему хищным солнцем, которое ни на минуту не покидало экипаж #северныйпуть2018. А ведь впереди были сотни километров пути. К счастью, у нашего водителя Дмитрия Бердасова были с собой специальные солнцезащитные очки для водителей, которые изготовила для штурманов всех наших команд компания «Невская оптика». Кстати, у кое-кого из ребят очки были «с диоптриями». С такой «амуницией» для глаз водителю не мешают ни яркие полуденные лучи, ни огненные закаты, при этом, различать информацию на приборной доске, разметку, видеть сигналы светофоров и других водителей качественные солнцезащитные очки не мешают. Берите на заметку!

Путешествие становится все приятнее и приятнее…Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Только поздним вечером мы добрались до Архангельска. Там экспедиторов встречали хлебом и солью. Стейки, салаты, карпаччо - чем только не угощали голодных путешественников в ресторане «Почтовая Контора 1786» с видом на набережную. Подкрепились, полюбовались Северной Двиной - и спать. Впереди знакомство с Архангельском, Северодвинск и вновь Каргополь: нужно наверстать упущенное в этом старинном русском городе, основанном еще в 1146 году.

Есть у нас с собой и поисковые маяки FindMe F3. Они незаменимы, если нужно найти автомобиль после угона… Или после того, как вы забыли, где припарковались, погнавшись за очередным красивым кадром.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

КСТАТИ

Тем временем экипаж #крайсвета2018 снимает закаты в Мурманске, а команда #южныерубежи2018 - катается на тракторах в Череповце. К слову, вы тоже можете следить за путешественниками автомобильного квест-тура «Серебряный трилистник» на странице нашего проекта. Все автомобили экипажей оборудованы GPS-трекерами iON Connect (между прочим, российская разработка!) от компании iRZ Мониторинг.С их помощью автопутешественники могут контролировать местоположение, анализировать пройденный путь, свой стиль вождения и сразу же загружать лучшие фотографии в систему. А все болельщики нашего проекта – имеют возможность наблюдать за нашими перемещениями в режиме онлайн.