2018-08-06T19:08:56+03:00
Происшествия

Специалисты определили причину массовой гибели уток в Петербурге

По одной из версий, в смерти птиц виноваты водоросли
Полина ЖУКОВА
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Мертвых уток петербуржцы нашли в водоеме Таврического сада. Фото: группа ВКонтакте "Центральный район за комфортную среду обитания".Мертвых уток петербуржцы нашли в водоеме Таврического сада. Фото: группа ВКонтакте "Центральный район за комфортную среду обитания".
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Уже несколько недель подряд петербуржцы наблюдают пугающую картину в разных районах города: трупы уток в водоемах и ужасный запах. Сначала мертвых птиц горожане обнаружили в Кировском районе. В реке Новая в один день погибли сразу семь уток, о чем очевидцы рассказали в соцсети. Не прошло и недели, как мертвые птицы следом появились в Красногвардейском районе – в ручье Горелом неподалеку от станции Ржевка. На прошедших выходных петербуржцы стали свидетелями такой же картины и в центре города.

– Водоем Таврического сада в этом году в ужасающем состоянии. Дохлые утки просто разлагаются! Вода зеленая и цветет! – написали горожане в соцсети.

Оказалось, что печальная участь постигла не только уток: на берегу пруда погибло и несколько чаек.

– Это экологическая катастрофа, как же можно так безобразно относиться к творению природы, – возмущается пользователь соцсети. – В восьмидесятые годы пруд был чудесным, чистым и ухоженным. Уточки с утятами плавали, вода была чистой. А если и кормили уток, то всегда пруд чистили.

В реке Новая этим летом массово гибнут утки. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".

В реке Новая этим летом массово гибнут утки. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".

Бьют тревогу не только горожане. О проблеме знают и в Комитете по природопользованию, и в Росприроднадзоре. И основную причину бедствия специалисты уже предварительно установили.

– Специалисты сошлись во мнении, что это отравление сине-зелеными водорослями, – рассказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь Комитета по природопользованию Линара Минабутдинова. – Те трупы, которые нашли и в реке Новой, и в Таврическом, угрозы жизни человеку не представляют. Они погибли от тех заболеваний, которые человеку не страшны.

Тем временем петербуржцев призвали не кормить птиц. Во-первых, они в этом не нуждаются и способны найти себе пропитание сами. А во-вторых, в том числе и от заботливо сброшенного в зараженную воду хлеба утки и гибнут.

КОМПЕТЕНТНО

Юрий ШЕВЧУК, руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый крест»:

– Сине-зеленые водоросли – это цианобактерии, они очень маленькие, мы их не видим. Мы видим только зеленую воду. Мы сами выкармливаем их тем, что сбрасываем не до конца очищенные или вовсе неочищенные стоки в водоемы – от коммунальных сооружений, канализаций домов, пищевой промышленности. Все наши нечистоты – это питательные вещества для сине-зеленых водорослей. Они выделяют цианид. Эти яды разрушительно влияют на печень и вообще на кроветворные органы. И если утка съест этот яд, а он может попасть в организм вместе с размокшим хлебом, рыбой или водорослями, то он поражает ее печень, и утка умирает в страшных мучениях. Человек тоже может умереть от этого яда, но ему нужно съесть его раз в двадцать побольше.

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