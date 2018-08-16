Спустя 10 лет жертва изнасилования призналась, что оклеветала Никаса Сафронова ради денег

СЕГОДНЯ 14:29 2018-08-16T14:35:23+03:00

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Живописец Никас Сафронов может больше не переживать за свою репутацию. История с изнасилованием, которая шлейфом тянулась за художником долгие 10 лет, наконец, завершилась в его пользу. Мэри Восканян, которая заявила о надругательствах, призналась «КП» - Петербург», что вся история – выдумка.

- Я была молодая и не знала, что делаю, - призналась Восканян «Комсомолке». – Я бы хотела извиниться перед Никасом лично, объясниться. Но он на связь со мной не идет.

Мэри вспоминает: все началось с того, что она выложила в соцсетях снимок с художником. После этого 27-летней девушке написали редакторы одной из федеральных программ и предложили за гонорар сыграть небольшую роль. Ростовчанка, которая всегда мечтала попасть в телевизор, согласилась.

Случайное фото в Геленджике, где Мэри встретила Никаса Сафронова.

- Думала, у меня будет закрыто лицо, думала, что Никас тоже все понимает, что это пиар для него. Ну и хотела славы, - уверяет Мэри.

Мэри сыграла безупречно: зрители поверили простой девушке из Ростова-на-Дону, а на подробности трагической истории «изнасилованной» дамы выделили несколько выпусков. Ходила на съемки, как на работу и получала гонорар.

- Сумма не маленькая была, - признается Мэри. – Точные цифры не скажу. Но это в разы больше среднестатистической зарплаты.

О том, что художник не оценил ее игру, девушка узнала спустя три года, когда получила иск из суда.

- Тогда я поняла, что заигралась, - вздыхает Восканян. - И денег у меня не было расплатиться. Этим летом исковая давность прошла, и я решила лично принести извинения Никасу.

Мэри переехала в Москву и стала Алиной Ростовской. Чтобы ничего больше не напоминало о той истории. Да и сам известный художник о «поклоннице» слышать не хочет.

Напомним, история с обвинениями в адрес Сафронова началась в 2011 году, когда никому неизвестная певица с внушительными данными Мэри Восканян пришла на федеральный канал и заявила: Никас надругался над ней. Оскорбленный художник обратился в полицию и отсудил у Мэри миллион рублей. Но денег, как уверяет, брать не стал.

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