2018-08-17T11:37:04+03:00
Общество

Новгородский Роспотребнадзор объяснил запрет на треки Бузовой и Киркорова

Их творчество может негативно сказаться на развитии детей
Елена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова запретили на дискотеках в лагере НовгородаОльгу Бузову и Филиппа Киркорова запретили на дискотеках в лагере НовгородаФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Ограждать детей и подростков от творчества Ольги Бузовой и русского рэпа требует закон. Поэтому запрет в новгородском лагере «Олимпиец» на некоторые хиты отечественной эстрады оправдан, считают в новгородском управлении Роспотребнадзора.

- Есть подобный закон. А вообще мы на дискотеки не ходим и ничего больше сказать не можем, - заявили «КП-Петербург» в ведомстве.

Роспотребнадзор намекает на закон № 436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В документе четко описано, что среди детей запрещено демонстрировать информацию, которая вызывает желание употребить наркотики и алкоголь, а также ту, что содержит нецензурную лексику. Под запретом и продукция, которая отрицает семейные ценности. Подобные «призывы» красной нитью проходят в творчестве многих современных исполнителей. Правда, рассчитана музыка на аудиторию «18+», о чем часто упоминают сами певцы. Также маркируются и афиши. Подростков это не останавливает.

Полный список запретов лагеря "Олимпиец". Фото: Соцсети

Полный список запретов лагеря "Олимпиец".Фото: Соцсети

В новгородском лагере «Олимпиец» рассказали, что «ограждают» своих воспитанников от ЛСП, Скриптонита и Киркорова (король эстрады в этом году выпустил неоднозначную «Цвет настроения синий») только на дискотеках. Что играет в наушниках у юных «олимпийцев» - загадка.

- Да, в нашем лагере действительно есть черный список, запрещающий песни, которые содержат нехороший подтекст или нецензурные выражения, - пояснила «КП» - Петербург» начальник лагеря Лариса Судиловская. – За прослушивание нет никаких наказаний, мы просто не включаем эти песни! Педагогический коллектив лично отслушивает треки и решает, что подходит для музыкальной программы, а что – нет.

Кстати, помимо десятка «запрещенных» исполнителей в лагере нельзя включать песни, где есть слова: пьяный, курим, рэп, бери, грязный, давай, умалишенный, фонарь, дуть, играть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Немного жаль": В детском лагере Новгородской области запретили песни Киркорова и Бузовой

И это не весь "черный список" оздоровительного центра "Олимпиец" (подробнее…)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Прости нас, дедушка Ленин»: в поселке Ульяновской области разрешили гей-парад
Это могло бы стать первым в России шествием представителей секс-меньшинств, но похоже акция не состоится. Хотя ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщил об официальном разрешении от местных властей
«Он – не герой!»: выжившие пассажиры из сгоревшего автобуса назвали своего спасителя аферистом и вымогателем
После того, как появился слух, что детскому тренеру Ержану Амарханову за спасение людей дали миллион и квартиру, начался скандал. «Комсомолка» попыталась разобраться, кто врет
Новости 24
Комитет по социальной политике Санкт-Петербургу готов потратить на свой переезд 1,76 миллиона рублей
С 20 августа почти на месяц на Большом Обуховском мосту закроют две полосы
"Героическая игра команды": Сергей Семак о победе "Зенита" 8:1 над минским "Динамо"
В Санкт-Петербурге в ванной утонул годовалый малыш
Пятеро мужчин и одна женщина угнали 15 автомобилей в Санкт-Петербурге
Строящийся "Лахта-Центр" в Петербурге стал дороже самого высокого здания в мире
В Санкт-Петербурге угнали фуру с 25 тоннами лосося
Стала известна причина госпитализации звезды сериала "Убойная сила" Евгения Леонова-Гладышева
В Стрельне через год откроется завод по производству медпрепаратов
В подаренном Петербургу памятнике «Зодчие» архитектора перепутали с химиком
В Сестрорецке поймали насильника, который напал на женщину у вокзала