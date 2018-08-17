Новгородский Роспотребнадзор объяснил запрет на треки Бузовой и Киркорова

СЕГОДНЯ 11:11 2018-08-17T11:37:04+03:00

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Ограждать детей и подростков от творчества Ольги Бузовой и русского рэпа требует закон. Поэтому запрет в новгородском лагере «Олимпиец» на некоторые хиты отечественной эстрады оправдан, считают в новгородском управлении Роспотребнадзора.

- Есть подобный закон. А вообще мы на дискотеки не ходим и ничего больше сказать не можем, - заявили «КП-Петербург» в ведомстве.

Роспотребнадзор намекает на закон № 436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В документе четко описано, что среди детей запрещено демонстрировать информацию, которая вызывает желание употребить наркотики и алкоголь, а также ту, что содержит нецензурную лексику. Под запретом и продукция, которая отрицает семейные ценности. Подобные «призывы» красной нитью проходят в творчестве многих современных исполнителей. Правда, рассчитана музыка на аудиторию «18+», о чем часто упоминают сами певцы. Также маркируются и афиши. Подростков это не останавливает.

Полный список запретов лагеря "Олимпиец".Фото: Соцсети

В новгородском лагере «Олимпиец» рассказали, что «ограждают» своих воспитанников от ЛСП, Скриптонита и Киркорова (король эстрады в этом году выпустил неоднозначную «Цвет настроения синий») только на дискотеках. Что играет в наушниках у юных «олимпийцев» - загадка.

- Да, в нашем лагере действительно есть черный список, запрещающий песни, которые содержат нехороший подтекст или нецензурные выражения, - пояснила «КП» - Петербург» начальник лагеря Лариса Судиловская. – За прослушивание нет никаких наказаний, мы просто не включаем эти песни! Педагогический коллектив лично отслушивает треки и решает, что подходит для музыкальной программы, а что – нет.

Кстати, помимо десятка «запрещенных» исполнителей в лагере нельзя включать песни, где есть слова: пьяный, курим, рэп, бери, грязный, давай, умалишенный, фонарь, дуть, играть.

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