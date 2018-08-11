«Очень качественно сделано»: Борис Гребенщиков похвалил песни Монеточки

СЕГОДНЯ 19:45 2018-08-11T19:58:20+03:00

Рок-музыкант признался, что они могли бы спеть дуэтом, но не сложилось

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В лагере тех, кто поддерживает молодых исполнителей, прибыло. Причем, это - мнение, с которым нельзя не считаться. Рок-музыкант Борис Гребенщиков похвалил творчество Монеточки.

- Я слышал несколько ее песен, очень качественно сделано; поздравляю ее продюсеров и ее саму, - рассказал БГ в интервью «Метро».

Кстати, нас мог бы ждать интересный дуэт: Монеточка и Гребенщиков. Как рассказал музыкант, было предложение, чтобы они записали саундрек на титри к третьей части фильма "Гоголь".

- Не сложилось, - посетовал рокер.

При этом к творчеству Сергея Шнурова Гребенщиков относится «с опаской».

- Он человек абсолютно адекватный и профессионал. Но тот уровень грязи, который стоит за применяемой им лексикой, для меня неприемлем, - посетовал БГ.

К современному кинематографу у БГ тоже особое отношение. Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова музыкант, как он сам признался, видел не полностью, только самое начало - минут сорок. Но и этого ему хватило.

- Фильм сделан очень профессионально, с почтением и любовью, - заявил Гребенщиков. - К сожалению, почтение и любовь у авторов не к тому, что мы делали, а к совершенно вымышленной ситуации. Они придумали себе свой рок-клуб и персонажей, имена которых по несчастью совпадают с теми, кого я знал. Это прекрасный фэйк. Он прекрасный, но он фейк.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В конце июля Земфира на своей странице в соцсети свысока поделилась с фанатами мнением о творчестве Монетки и Гречки.

- Гречка - очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно - петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка - отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки. Но голос - омерзительный.

Как это обычно бывает, музыкальная общественность раскололась напополам. Земфиру, например, поддержала коллега по сцене Диана Арбенина. В защиту подрастающего поколения высказался музыкант панк-группы "Последние танки в Париже" Алексей Никонов, а также участница группы "Серебро" Катя Кищук (подробности).

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