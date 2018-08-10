2018-08-10T18:52:31+03:00
Происшествия

Минкультуры РФ оценит возможность восстановления сгоревшей в Карелии уникальной церкви XVIII века

Специалисты выяснят, в какую сумму обойдется реконструкция памятника деревянного зодчества
Роман ЛЯЛИН
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Церковь планируют восстановить Фото: ГУ МЧС по Республики КарелииЦерковь планируют восстановить Фото: ГУ МЧС по Республики Карелии
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Минкультуры России занялось сгоревшей в Кондопоге церковью «Успения господня» XVIII века. Храм был памятником заонежской деревянной архитектуры. "Успенская церковь" была построена в 1774 году на закате деревянного зодчества и долгое время была местной достопримечательностью. Храм был возведен в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания. Сама же церковь «Успения господня» считалась одной из самых высоких на Русском Севере. Ее длина - 24 метра, а ширина - 14,6 метров. Здание возвышалось на небольшом мысе.

Пожар в деревянной церкви Успения Богородицы: Карелия лишилась уникального памятника архитектуры.

Предварительно, причиной пожара стал поджог. Также силовики рассматривают версию неосторожного обращения с огнем при курении. В Епархии же уверены, что огонь вспыхнул из-за туристов. Ну а пока следователи выясняют, из-за чего произошло возгорание, Минкультуры решило оценить - во сколько обойдется восстановление памятника.

Церковь планируют восстановить Фото: Кондопога#говорит

Церковь планируют восстановить Фото: Кондопога#говорит

- Специалисты выполнят расчет стоимости восстановительных работ, исходя из которого позже будут приниматься решения по финансированию возрождения Успенской церкви, - сообщил представитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.

В Минкультуры также напомнили, что "за уничтожение объектов культурного наследия" грозит уголовная ответственность.

Пожару был присвоен номер 1 БИС Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

Пожару был присвоен номер 1 БИС Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

Церковь привлекала многих туристов Фото: Православная молодежь Карелии

Церковь привлекала многих туристов Фото: Православная молодежь Карелии

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