Басманный суд заочно арестовал предполагаемого заказчика теракта в метро в Петербурге‍

СЕГОДНЯ 17:57 2018-08-23T18:42:14+03:00

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Прошло почти полтора года с момента страшной трагедии для всего города – теракта в метро Санкт-Петербурга. Это было чудовищно. Это было страшно. Это было очень больно. Погибло 15 человек, пострадали 67. Напомним, взрыв раздался 3 апреля 2017 года между станциями «Сенная» и «Технологический институт». Люди сами оказывали пострадавшим первую помощь и вытаскивали их на улицу. На месте ЧП съехались все спецслужбы. Причем как оказалось позже, жертв и пострадавших в петербургской подземке могло быть гораздо больше. Вторую бомбу террористы оставили на станции «Площадь Восстания». К счастью, ее вовремя заметил сотрудник метро, и вовремя обезвредили омоновцы Росгвардии.

И вот сейчас завершилось следствие по этому делу, материалы уже поступили в суд Москвы. В скором времени начнутся слушания. В четверг, 23 августа, состоялось заседание по аресту предполагаемого заказчика взрыва в Петербурге. В СК установили, что в 2013 году на территории Сирии уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров создал сообщество, главная цель которого было осуществление террористической деятельности, в том числе против России. Имеено он причастен к трагическим событиям в Петербурге.

- В отношении предполагаемого заказчика теракта Сирожидина Мухтарова избрана мера пресечения - арест на два месяца после фактического задержания, - сообщили корреспонденту "КП"- Санкт-Петербург в Басманном суде Москвы. - Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента экстрадиции обвиняемого в Россию либо с момента задержания на территории РФ. Мухтарову предъявлены обвинения в терроризме, незаконном хранении взрывчатки, а также в незаконном изготовлении бомб – всего по 12 преступлениям.

Пока предполагаемого заказчика еще не задержали, он находится в федеральном розыске.

Сирожиддин Мухтаров, он же Абу-Салах аль-Узбеки, по мнению спецслужб был настоящим заказчиком теракта в Санкт-Петербурге. ФОТО wikimedia

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России сообщало, что в числе обвиняемых по этому делу 11 участников террористического сообщества.

- Террорист-смертник Акбаржон Джалилов согласно общему плану и отведенной ему роли изготовил два взрывных устройства, после чего незаконно пронес их на территорию Петербургского метрополитена, — сообщили в СК. - Он собирался привести механизм в действие дистанционно, однако устройство не сработало. Второе устройство, которое Джалилов оставил при себе, он привел в действие в тот же день в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 1».

Стало известно также, что за сутки до теракта в Петербурге Джалилов передал своему знакомому Мухаммадюсуфу Эрматову изготовленные им компоненты третьей взрывчатки. Эрматов вместе со своим братом Ибрагимом и другими террористами изготовили взрывное устройство, но, к счастью, они не успели его применить, террористов задержали в ходе спецоперации и взрывчатку изъяли.

Заказчику теракта грозит до 15 лет лишения свободы. Исполнителям грозит до 10.

взрыв раздался 3 апреля 2017 года между станциями «Сенная» и «Технологический институт»Фото: Александр ГЛУЗ

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