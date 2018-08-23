2018-08-23T18:42:14+03:00
Происшествия

Басманный суд заочно арестовал предполагаемого заказчика теракта в метро в Петербурге‍

Гражданин Киргизии находится в федеральном розыске [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Начались судебные слушания по делу мигрантов, устроивших теракт в метро в Санкт-ПетербургеНачались судебные слушания по делу мигрантов, устроивших теракт в метро в Санкт-ПетербургеФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Прошло почти полтора года с момента страшной трагедии для всего города – теракта в метро Санкт-Петербурга. Это было чудовищно. Это было страшно. Это было очень больно. Погибло 15 человек, пострадали 67. Напомним, взрыв раздался 3 апреля 2017 года между станциями «Сенная» и «Технологический институт». Люди сами оказывали пострадавшим первую помощь и вытаскивали их на улицу. На месте ЧП съехались все спецслужбы. Причем как оказалось позже, жертв и пострадавших в петербургской подземке могло быть гораздо больше. Вторую бомбу террористы оставили на станции «Площадь Восстания». К счастью, ее вовремя заметил сотрудник метро, и вовремя обезвредили омоновцы Росгвардии.

И вот сейчас завершилось следствие по этому делу, материалы уже поступили в суд Москвы. В скором времени начнутся слушания. В четверг, 23 августа, состоялось заседание по аресту предполагаемого заказчика взрыва в Петербурге. В СК установили, что в 2013 году на территории Сирии уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров создал сообщество, главная цель которого было осуществление террористической деятельности, в том числе против России. Имеено он причастен к трагическим событиям в Петербурге.

- В отношении предполагаемого заказчика теракта Сирожидина Мухтарова избрана мера пресечения - арест на два месяца после фактического задержания, - сообщили корреспонденту "КП"- Санкт-Петербург в Басманном суде Москвы. - Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента экстрадиции обвиняемого в Россию либо с момента задержания на территории РФ. Мухтарову предъявлены обвинения в терроризме, незаконном хранении взрывчатки, а также в незаконном изготовлении бомб – всего по 12 преступлениям.

Пока предполагаемого заказчика еще не задержали, он находится в федеральном розыске.

Сирожиддин Мухтаров, он же Абу-Салах аль-Узбеки, по мнению спецслужб был настоящим заказчиком теракта в Санкт-Петербурге. ФОТО wikimedia

Сирожиддин Мухтаров, он же Абу-Салах аль-Узбеки, по мнению спецслужб был настоящим заказчиком теракта в Санкт-Петербурге. ФОТО wikimedia

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России сообщало, что в числе обвиняемых по этому делу 11 участников террористического сообщества.

- Террорист-смертник Акбаржон Джалилов согласно общему плану и отведенной ему роли изготовил два взрывных устройства, после чего незаконно пронес их на территорию Петербургского метрополитена, — сообщили в СК. - Он собирался привести механизм в действие дистанционно, однако устройство не сработало. Второе устройство, которое Джалилов оставил при себе, он привел в действие в тот же день в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 1».

Стало известно также, что за сутки до теракта в Петербурге Джалилов передал своему знакомому Мухаммадюсуфу Эрматову изготовленные им компоненты третьей взрывчатки. Эрматов вместе со своим братом Ибрагимом и другими террористами изготовили взрывное устройство, но, к счастью, они не успели его применить, террористов задержали в ходе спецоперации и взрывчатку изъяли.

Заказчику теракта грозит до 15 лет лишения свободы. Исполнителям грозит до 10.

взрыв раздался 3 апреля 2017 года между станциями «Сенная» и «Технологический институт» Фото: Александр ГЛУЗ

взрыв раздался 3 апреля 2017 года между станциями «Сенная» и «Технологический институт»Фото: Александр ГЛУЗ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родственники погибших в теракте просят установить памятник у «Технологического института»

- Люди приходят, а положить цветы некуда... Кладут на асфальт. Дворники их тут же сметают, - рассказывает председатель совета «Прерванного полета» Георгий Ефименко. - Этот памятный знак будет не столько погибшим, сколько тем, кто помогал пострадавшим в тот день (подробности).

Росгвардеец, обезвредивший вторую бомбу в день теракта в метро: В семье сказали, чтобы я больше так не делал

3 апреля 2017 года жертв и пострадавших в петербургской подземке могло быть гораздо больше. Вторую бомбу террористы оставили на станции «Площадь Восстания». К счастью, ее вовремя заметил сотрудник метро, и вовремя обезвредили омоновцы Росгвардии.

Как это было, мы вспомнили со старшим инженером-сапером, майором полиции Максимом Ковалевым (имя изменено. - прим. ред.), который руководил операцией по разминированию (подрообности)

Панихида в Троице-Измайловском соборе в годовщину теракта в метро Петербурга.

Еще больше материалов по теме: «Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Полковника из колонии строгого режима задержали с 300 тыс. рублей, за которые он обещал устроить УДО заключеному
Появилось видео задержания начальника новокуйбышевской ИК Андрея Гурьянова, которого пять лет назад уже собирались уволить за комнаты свиданий повышенной комфортности
Новости 24
Поток не иссякает: под «мост глупости» влетела 155-я «Газель»
Петербурженка получила условный срок за комментарии в соцсети «ВКонтакте»
Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Мольде»
Несостоявшийся террорист Умар Махмадиев получил 6 лет тюрьмы
Трое полицейских, укравших 400 тысяч с карты задержанного, получили условные сроки
У сотрудников петербургских заводов «Ниссан» и «Тойота» нашли гепатит А
Петербуржцев предупреждают о пробках на границе с Финляндией
Ленинградская область определила свои дорожные приоритеты
Мужчину, одним ударом убившего охранника Соборной мечети, отправили в психушку
Следственный комитет задержал чиновника петербургского метрополитена по делу о мошенничестве на 30 миллионов
В квартире по Санкт-Петербургом нашли мумию женщины
В Ленобласти завели уголовное дело на подростка, выложившего во "ВКонтакте" танец голого друга
На развязке КАД с Парашютной на пять дней полностью перекроют съезд
В Санкт-Петербурге простились с Михаилом Бобровым
МЧС предупреждает об усилении ветра в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге поймали угонщиков восьми УАЗов "Патриот"
В Санкт-Петербурге 13-летний школьник изнасиловал 11-летнего мальчика
В субботу 25 августа по Невскому проспекту пройдет карнавал роллеров
Чугунных львов с моста через канал Грибоедова приведут в порядок в октябре
Из окна многоэтажки в Санкт-Петербурге прямо на прохожих летели цветочные горшки
В Санкт-Петербурге крыса прогрызла дыру в полу и укусила спящего в кроватке ребенка
Самолет из Санкт-Петербурга в Симферополь вынужденно приземлился в Ростове-на-Дону
Под Санкт-Петербургом отчим искупал годовалого ребенка сожительницы в ванне с кипятком
Дзюбу признали лучшим игроком четвертого тура Российской Премьер-Лиги
Петербургский «Водоканал» рассказал о странных находках в канализации
Кокорин и Маммана приняли участие в тренировке «Зенита» перед матчем с «Мольде»
Полтавченко съездит на Хоккайдо по работе
Петербург атаковали бакланы: горожане жалуются на наглых птиц