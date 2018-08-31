Подросток, одна из жертв банды АУЕ в Петербурге: «Они заманили меня за гаражи и избили»

СЕГОДНЯ 18:58 2018-08-31T19:06:19+03:00

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История с бандой подростков-подражателей АУЕ, орудовавшей на улицах Петербурга, всколыхнула всю страну. Сколько их таких – школьников, увлеченных тюремной романтикой и в силу возраста не подлежащих уголовной ответственности? Причем, свои права малолетние хулиганы знают отлично. Чуть что – угрожают прокурорами, судами и адвокатами. Но сами знают – полиция их не тронет, маленькие еще. Так и было: банду АУЕ, которую собрал вокруг себя ныне 17-летний Антон (имя пришлось изменить, чтобы избежать судебных исков, которыми нам угрожают практически все знакомые группировки - Прим.авт.) боялись все. До сих пор во дворе на 8-й Советской улице помнят Антона и его группировку.

О банде заговорили после того, как в минувшую пятницу, 24 августа, в Таврическом саду толпа из 15 человек за пару часов избила 16 человек! Жертвами стали парни, гуляющие с женами, бабушка, продавцы местных магазинов. Сейчас троих ребят, которые участвовали в нападениях, задержали. Остальные все еще находятся в СИЗО. Корреспондент «Комсомолки» съездила в гости к одному из беспредельщиков – главному, 17-летнему заводиле Антону (имя пришлось изменить, чтобы избежать судебных исков - Прим.авт.). Во дворе на 8-й Советской улице, к слову, это практически центр города, о нем не знают разве что кошки.

В этом доме в центре Петербурга живет Антон из банды АУЕ. Его друзья часто бывают здесьФото: Александр ГЛУЗ

- Его девушка сегодня нам во дворе рассказала, что Антона закрыли, - рассказывает парень, играющий на площадке в футбол. – Я с ним уже года два не общаюсь. Почему? Ну он и его парни «отбитые» просто. Им ничего не стоит покалечить кого-то. Конфликты провоцируют постоянно. Антон этот даже не учится, по улице просто слоняется. У нас с ним разные компании и мы предпочитаем не пересекаться. Себе дороже.

Подросток, только что гонявший мяч, закуривает и замолкает.

- Меня они избили как-то, - вступает в разговор его друг. – Пригласил за гаражи. Я пошел, без подвоха. Антон и его парни схватили меня и отпинали толпой. Просто так.

- А почему родителям не рассказал, чтобы в полицию заявление написали?

- Зачем…

- У Антона влиятельные родители?

- Нет. Обычные.

Помнят Антона и в местных магазинчиках. За пару дней до той самой ночи нападений 24 августа Антон заходил в местный продуктовый. 17-летний подросток хотел купить алкоголь. Без паспорта продавец отказалась отпускать товар парню.

- Школьник устроил скандал, кричал, на продавца кидался, - рассказала кассир этого ларька. - Не знаю, чем бы закончилась история, если бы в магазине в тот момент не оказался хозяин. Тот схватил подростка за грудки силой выкинул из магазина.

Антона посадили в СИЗО – два месяца можно будет пожить спокойно.

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