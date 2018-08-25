2018-08-25T18:26:37+03:00
Спорт

Хоккейный клуб СКА хочет построить самую большую ледовую арену в мире

На ней планируют провести чемпионат мира по хоккею в 2023 году [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Хоккейный клуб СКА хочет построить самую большую ледовую арену в мире. ФОТО: сайт СКАХоккейный клуб СКА хочет построить самую большую ледовую арену в мире. ФОТО: сайт СКА
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Похоже, Санкт-Петербург скоро переплюнет всех. У властей и главного хоккейного клуба города СКА есть амбициозные планы - построить самый большой ледовый дворец в мире. Об этом сообщил председатель совета директоров и президент СКА Геннадий Тимченко во время презентации команды перед новым сезоном.

- Мы хотим провести на новой ледовой арене чемпионат мира по хоккею в 2023 году, – заявил Тимченко присутствующим.

Позже стало известно, что у Петербурга есть все шансы выиграть проведение этого турнира. Как раз сейчас идет работа по подготовке документов.

Напомним, в мае этого года Геннадий Тимченко и губернатор Санкт Петербурга Георгий Полтавченко подписали соглашение о реконструкции СКК "Петровский". Именно этот стадион собиралиись сделать ледовой площадкой мирового уровня, вместимостью 20 тысяч человека.

Пока же игры турниров и чемпионатов проходят в Ледовом дворце Фото: Александр ГЛУЗ

Пока же игры турниров и чемпионатов проходят в Ледовом дворцеФото: Александр ГЛУЗ

Однако сейчас есть мысли, что к чемпионату в городе придется возвести совершенно новое сооружение, где бы можно было разместить еще больше зрителей. Проекта еще нет, к его разработке приступят в 2019 году.

Пока же игры турниров и чемпионатов проходят в Ледовом дворце. Вот и сегодня там состоялся товарищеский матч основного состава СКА, ветеранов и тренеров. Эта арена может принять 12 300 зрителей. Перед началом игры хоккеисты команды раздавали автографы болельщикам. Выстроилась огромная очередь из желающих сфотографироваться с одними из самых лучших спортсменов страны. Было заявлено, что поклонники хоккея увидят Олимпийского чемпиона Илью Ковальчука. Однако он не пришел, за своего коллегу отдувались Павел Дацюк, Никита Гусев, Игорь Шестеркин и Владислав Гавриков. Полчаса они оставляли фирменные росчерки на открытках, футболках и клюшках.

Перед началом игры хоккеисты команды СКА раздавали автографы болельщикам. Фото: Александр ГЛУЗ

Перед началом игры хоккеисты команды СКА раздавали автографы болельщикам.Фото: Александр ГЛУЗ

Фанаты выстроились в огромную очередь, чтобы сделать фото со звездой российского хоккея.

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