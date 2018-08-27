«Комсомолка» помогла найти родных туристки, тело которой нашли на Эльбрусе через 31 год после гибели

СЕГОДНЯ 18:46 2018-08-27T18:46:38+03:00

В 1987 году Елена Базыкина с товарищами погибли в горах Кавказа. Что стало причиной смерти до сих пор неясно

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Она любила гитару, походы и горы – спустя 31 год после трагической гибели туристки Елены Базыкиной группа альпинистов, решившаяся дойти до Эльбруса, нашла тело женщины. Когда Лена в группе Виктора Лыкова оказалась в районе Приэльбрусья, она и подумать не могла, что это будет ее последний поход. В начале мая 1987 года 36-летняя Лена и ее товарищи погибли. То ли под лавиной, то ли из-за схода ледника…

Разобраться в гибели группы Викторы Лыкова, с которым отправилась в поход Елена Базыкина, не удавалось. Да и то, что когда-нибудь обнаружатся тела альпинистов, поверить было сложно. Но 23 августа 2018 года группа спортсменов, совершая восхождение, наткнулась на страшную находку.

Елена – первая, кого удалось найти из той группы, пусть и спустя 30 лет.

Тело Базыкиной нашли на высоте порядка 4000 метров близ ущелья Улучуран. аномально теплый год на Кавказе, отсутствие снега привело к тому, что альпинистку смогли найти.

Будут ли заниматься поисками товарищей Базыкиной – пока неясно. Первый вице-президент Федерации спортивного туризма России Алексей Ярошевский вспоминает, что Елена Базыкина – единственная из всей группы, которую удалось найти.

Тело Елены сейчас находится в Карачаево-Черкессии, где судмедэксперты и смогли ее идентифицировать по паспорту, который был при альпинистке. В полиции пытались найти родных – но близких родственников у погибшей нет. Отец Лены умер за три года до рокового похода дочери. Детей и супруга у Лены не было. О смерти девушки в 1987 году сообщили ее матери Зинаиде Петровне. Сейчас нет в живых и ее.- Летом 1987 она планировала покорить горы Средней Азии, - объясняет "КП" Алексей Ярошевский. - Поэтому весной для акклиматизации и пошла на Эльбрус. Но в назначенный срок ее группа не вернулась. Тогда мы приступили к поискам, но безуспешно.

Но сегодня утром в редакцию «Комсомольской правды» в Петербурге» обратился двоюродный брат Лены.

- Мы все ждали Лену эти 30 лет, - признается Евгений Николаевич. - Думали, что с ней могло произойти - может, украли ее, в плену она. Такой регион опасный! А она все-таки в горах погибла...

О том, что останки девушки все же найдены семья Базыкина узнала из небольшой заметки, которая вышла в "Комсомолке".

- С Леной мы всегда поддерживали родственные отношения, поэтому в последний путь ее проводим. Место на кладбище уже заказали - сейчас пытаемся разобраться, как доставить ее тело в Москву, - вздыхает Евгений Николаевич.

ВЕРСИИ

Как могла погибнуть группа альпинистов в 1987 году

Лена много лет ходила в походы - это была ее страсть.

- Обвал ледника. В начале мая 1987 году другая группа туристов слышали ночью громкий звук, похожий на обвал льда.

- Лавина. В мае район Приэльбрусья лавиноопасен, поэтому сход массы снега был обычным делом.

- Друзья погибшей уверяют, что ничего мистического в смерти ее и товарищей не было. Но известно, что группа шла в связке – это когда одной веревкой связывается два или три альпиниста. Если один из связки падает в ущелье, остальные могут его достать. Возможно ли, что ребята сорвались вместе? Но почему тогда нашли только Елену, а остальные пропали без вести. Загадка, разгадать которую пока не удается.