2018-08-29T15:05:18+03:00
Общество

Экокатастрофа: В Финском заливе позеленела вода

«КП» выяснила, что цветущие водоросли опасны не только для рыб и уток, но и для людей
Полина ЖУКОВА
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Сине-зеленые водоросли одолели и Финский залив. Фото: vk.com/dive_kursk.Сине-зеленые водоросли одолели и Финский залив. Фото: vk.com/dive_kursk.
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От последствий на удивление жаркого петербургского лета до сих пор страдают городские водоемы. Пруды, канавки и речки Северной столицы уже испытали на себе цветение сине-зеленых водорослей, из-за которых массово гибли утки. Теперь вода в прямом смысле позеленела и у берегов Финского залива. Фотографии с волнами цвета изумруда уже делятся очевидцы в соцсетях. Такую картину они наблюдают на пляжах Зеленогорска, Комарово, Репино, Солнечного.

– Не первый раз такое вижу. Эта экокатастрофа залива длится уже десятки лет, – пишет пользователь соцсети под фотографией.

– А я такого еще не видел. Интересно, в каком году начнут периодически чистить берег? – отвечает ему другой.

КУпаться в такой воде опасно для здоровья. Фото: vk.com/dive_kursk.

КУпаться в такой воде опасно для здоровья. Фото: vk.com/dive_kursk.

Местные жители жалуются и на неприятный запах, исходящий от цветной воды в последние дни лета. Сине-зеленые водоросли изрядно подпортили петербуржцам отдых в излюбленных местах. Правда, по мнению экологов, причиной такого цветения воды стала не только жара.

– Водоросли постоянно живут в Финском заливе, но они активно размножаются именно из-за стоков биогенных веществ, питательных для них. Мы регулярно «кормим» эти водоросли, поэтому их становится все больше. И я имею в виду не только население Петербурга, но и население всего огромного водостока Невы. Оно собирает воды из Ладожского и Онежского озер, соответственно, из нескольких областей России, – рассказал «КП-Санкт-Петербург» руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук.

Разогнать водоросли вскоре смогут дожди или шторм, а зимой они и вовсе замерзнут и погибнут. Случай с появлением зеленой воды у берегов Финского залива далеко не первый. Голубая гладь меняла цвет и совсем недавно – в середине лета.

Вода у берегов Финского залива не только изменила цвет, но и источает неприятный запах. Фото: vk.com/zelenogorskspb.

Вода у берегов Финского залива не только изменила цвет, но и источает неприятный запах. Фото: vk.com/zelenogorskspb.

Конечно, специалисты предупреждают, что купаться в такой воде ни в коем случае не стоит. Навредить зараженная вода может не только рыбам и уткам.

– Для человека эти водоросли опасны, поскольку выделяют цианид – яд, который поражает печень. Правда, умереть от них человеку невозможно: нужно съесть очень много. Например, зараженной рыбы или выпить много такой воды, – добавляет Юрий Шевчук.

Несмотря на то, что смертельной опасности позеленевшая вода в Финском заливе не представляет, вред здоровью она нанести все-таки может. В особенности – через кожу, которая впитывает и разносит по организму опасные вещества. Купание в сине-зеленых водорослях может вызвать аллергию или поражения эпидермиса через ранки и трещинки.

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