Сын Бродского о новой песне Земфиры «Джозеф»: «Порядочные люди так не делают!»

СЕГОДНЯ 19:37 2018-09-07T19:37:23+03:00

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Новая песня Земфиры «Джозеф» на стихи Иосифа Бродского может и понравилась поклонникам, но родные поэта не оценили исполнение. Сын знаменитого поэта Андрей Басманов назвал новое творение певицы «непорядочным».

- То, что исполнила Земфира я слышал, - признался "КП" - Петербург" Басманов. - Сначала не поверил, что она так сделала, удивился. Я к ней всегда относился спокойно. но то, что она сделала - вырвала фразы из двух стихотворений - считаю непорядочным. Может, это у меня такое восприятие: или ты берешь одну вещь, или ты берешь другую. А музыка – это уже на совести. А вот брать по куску…ну не знаю. Это левая штанина от джинсов, а правая – от рубашки армейской.

Андрей Басманов не оценил творение певицыФото: Елена БЕЗГОДОВА

Напомним, певица Земфира записала первую за пять лет песню. Композиция под названием "Джозеф" написана на отрывки из двух произведений Иосифа Бродского. Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам»

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