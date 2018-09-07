2018-09-07T19:37:23+03:00
Звезды

Сын Бродского о новой песне Земфиры «Джозеф»: «Порядочные люди так не делают!»

Андрей Басманов не оценил новый трек исполнительницы
Алла МЕХОНЦЕВА
Поделиться:
Земфира решила выпустить хит совместно с БродскимЗемфира решила выпустить хит совместно с БродскимФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Новая песня Земфиры «Джозеф» на стихи Иосифа Бродского может и понравилась поклонникам, но родные поэта не оценили исполнение. Сын знаменитого поэта Андрей Басманов назвал новое творение певицы «непорядочным».

- То, что исполнила Земфира я слышал, - признался "КП" - Петербург" Басманов. - Сначала не поверил, что она так сделала, удивился. Я к ней всегда относился спокойно. но то, что она сделала - вырвала фразы из двух стихотворений - считаю непорядочным. Может, это у меня такое восприятие: или ты берешь одну вещь, или ты берешь другую. А музыка – это уже на совести. А вот брать по куску…ну не знаю. Это левая штанина от джинсов, а правая – от рубашки армейской.

Андрей Басманов не оценил творение певицы Фото: Елена БЕЗГОДОВА

Андрей Басманов не оценил творение певицыФото: Елена БЕЗГОДОВА

Напомним, певица Земфира записала первую за пять лет песню. Композиция под названием "Джозеф" написана на отрывки из двух произведений Иосифа Бродского. Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Певица Земфира записала первую за пять лет песню

Композиция "Джозеф" написана на отрывки из двух произведений Иосифа Бродского (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Полтавченко рассказал о строительстве ВСД и инвестпроектах в Петербурге
В исправительной колонии родились четыре павлина
Петербуржец попал в больницу после чашечки кофе
Суд принял дело в отношении четверых перуанцев, воровавших на ЧМ-2018
Дмитрий Медведев уволил бывшего чиновника Смольного с должности замминистра транспорта России
Цимбалинский путепровод закроют на ремонт
Власти нашли нарушения при проведении ремонта исторических зданий в Петербурге
Сине-бело-голубые впервые в истории станут фиолетовыми
Ревнивый петербуржец покалечил бывшую любовницу и ее нового кавалера
В воскресенье в Санкт-Петербурге с размахом отметят День тельняшки
Три петербургских троллейбуса на три дня изменят маршруты
Педофил из США изнасиловал двух мальчиков в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умер старейший иллюстратор Касьян Швец
После банкетов в Константиновском дворце и ресторане "Гимназия" отравились 11 человек
Очевидцы: В Санкт-Петербурге на остановке сидит труп
В субботу 8 сентября в Санкт-Петербурге ограничат движение
Новогодние закупки Смольного на 100 миллионов остановила антимонопольная служба
Петербургские антимонопольщики завели дело против чиновников из Смольного