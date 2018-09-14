Вебкам модель из Петербурга умерла в прямом эфире
Связанное тело молодой девушки обнаружили в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга. 21-летняя вебкам модель, пытаясь выполнить просьбу своего клиента во время видео-сеанса, немного перестаралась: чересчур сильно затянула веревки и погибла.
Как рассказали в СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, труп девушки обнаружили сегодняшним утром.
- Сейчас по данному факту проводится проверка, - сухо отметили в ведомстве.
Однако правоохранители выяснили: у молодой девушки был сеанс видеосвязи с уроженцем Латинской Америки. Именно он и попросил модель во время виртуального секса немного придушить себя. Модель, стараясь угодить мужчине, выполнила его просьбу: в прямом эфире начала обвязывать тело и шею. В какой-то момент работница начала задыхаться и терять сознание.
Умерла веб-кам модель в прямом эфире. За ее гибелью в режиме онлайн наблюдал и латиноамериканец.
Кстати, вебкам-моделинг достаточно распространенный в Петербурге бизнес, хотя и незаконный. Подобных студий, где девушки раздеваются за деньги, не меньше десятка. Обычно вебкам «офисы», если их можно так назвать, находятся в обычных квартирах и внешне их никак не распознать. Здесь транслируют пикантные видео для иностранцев, а общий доход от бизнеса превышает сотни миллионов рублей ежегодно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Способ заработка или завуалированная видеопроституция: «Комсомолка» изучила вебкам-бизнес.
Разбираемся, почему студенты готовы раздеваться перед иностранцами ради айфона (подробнее)
Зачем девушки раздеваются для иностранцев в Сети
Корреспондент «КП» выяснила, как заработать сотни тысяч рублей, флиртуя через интернет (подробнее)