Вебкам модель из Петербурга умерла в прямом эфире

СЕГОДНЯ 17:52 2018-09-14T17:55:21+03:00

Вебкам модель из Петербурга умерла прямо во время виртуального секса с клиентом.

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Связанное тело молодой девушки обнаружили в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга. 21-летняя вебкам модель, пытаясь выполнить просьбу своего клиента во время видео-сеанса, немного перестаралась: чересчур сильно затянула веревки и погибла.

Как рассказали в СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, труп девушки обнаружили сегодняшним утром.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, - сухо отметили в ведомстве.

Однако правоохранители выяснили: у молодой девушки был сеанс видеосвязи с уроженцем Латинской Америки. Именно он и попросил модель во время виртуального секса немного придушить себя. Модель, стараясь угодить мужчине, выполнила его просьбу: в прямом эфире начала обвязывать тело и шею. В какой-то момент работница начала задыхаться и терять сознание.

Умерла веб-кам модель в прямом эфире. За ее гибелью в режиме онлайн наблюдал и латиноамериканец.

Кстати, вебкам-моделинг достаточно распространенный в Петербурге бизнес, хотя и незаконный. Подобных студий, где девушки раздеваются за деньги, не меньше десятка. Обычно вебкам «офисы», если их можно так назвать, находятся в обычных квартирах и внешне их никак не распознать. Здесь транслируют пикантные видео для иностранцев, а общий доход от бизнеса превышает сотни миллионов рублей ежегодно.

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