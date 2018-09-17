Мигрант, который изнасиловал и убил пенсионерку за отказ дать работу, получил 23 года тюрьмы

СЕГОДНЯ 13:58 2018-09-17T14:11:11+03:00

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Жуткая история, которая в прошлом сентябре всполошила жителей Ленинградской области, разрешилась. 23 года колонии получил уроженец Узбекистана Зухреддин Буриев за жестокое убийство 60-летней петербурженки. Однако наказание для убийцы и насильника все же не вернут любимую мать и жену. А подробности расправы над пенсионеркой шокируют.

Как ранее писала «КП-Петербург», 25-летний Зухреддин приехал в Северную столицу из небольшой деревеньки под Самаркандом. Искал лучшей жизни, но ни с работой, ни с жильем у парня не ладилось. В 2017 году он и вовсе поселился в заброшенном домике в деревне Дятлицы в Ленинградской области. Зарабатывал как мог - ходил по дворам и предлагал помощь.

Мигранту, учитывая совокупность преступлений, грозило пожизненное наказание.Фото: Василий ХОДАРЕВ

Пенсионерку Ольгу молодой парень встретил случайно. 23 сентября 2017 года женщина приехала на машине на любимую поляну, чтобы собрать хвою. Тогда то с ней и вступил в разговор Зухреддин. По его словам, убивать пенсионерку он не хотел. Но и диалога между случайными прохожими не вышло – Ольга начала обороняться от парня лопатой. А он изнасиловал женщину и убил. Забивал камнем, да так, что опознать Ольгу было невозможно.

Неизвестно, сколько бы полицейским пришлось разыскивать тело женщины, если бы не случайность. Убитую Ольгу Зухреддин положил в багажник ее же авто. Завел мотор и тронулся с места. От лесополосы уехал недалеко – попал в аварию.

Мигранту, учитывая совокупность преступлений, грозило пожизненное наказание. Однако суд остановился на 23 годах заключения.