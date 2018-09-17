2018-09-17T14:11:11+03:00
Происшествия

Мигрант, который изнасиловал и убил пенсионерку за отказ дать работу, получил 23 года тюрьмы

Хотя ему грозил пожизненный срок
Елена БЕЗГОДОВА
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Зухреддин показывает, как он убивал Ольгу. Фото со следственного эксперимента предоставлено СУ СК РФ по Ленинградской областиЗухреддин показывает, как он убивал Ольгу. Фото со следственного эксперимента предоставлено СУ СК РФ по Ленинградской области
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Жуткая история, которая в прошлом сентябре всполошила жителей Ленинградской области, разрешилась. 23 года колонии получил уроженец Узбекистана Зухреддин Буриев за жестокое убийство 60-летней петербурженки. Однако наказание для убийцы и насильника все же не вернут любимую мать и жену. А подробности расправы над пенсионеркой шокируют.

Как ранее писала «КП-Петербург», 25-летний Зухреддин приехал в Северную столицу из небольшой деревеньки под Самаркандом. Искал лучшей жизни, но ни с работой, ни с жильем у парня не ладилось. В 2017 году он и вовсе поселился в заброшенном домике в деревне Дятлицы в Ленинградской области. Зарабатывал как мог - ходил по дворам и предлагал помощь.

Мигранту, учитывая совокупность преступлений, грозило пожизненное наказание. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Мигранту, учитывая совокупность преступлений, грозило пожизненное наказание.Фото: Василий ХОДАРЕВ

Пенсионерку Ольгу молодой парень встретил случайно. 23 сентября 2017 года женщина приехала на машине на любимую поляну, чтобы собрать хвою. Тогда то с ней и вступил в разговор Зухреддин. По его словам, убивать пенсионерку он не хотел. Но и диалога между случайными прохожими не вышло – Ольга начала обороняться от парня лопатой. А он изнасиловал женщину и убил. Забивал камнем, да так, что опознать Ольгу было невозможно.

Неизвестно, сколько бы полицейским пришлось разыскивать тело женщины, если бы не случайность. Убитую Ольгу Зухреддин положил в багажник ее же авто. Завел мотор и тронулся с места. От лесополосы уехал недалеко – попал в аварию.

Мигранту, учитывая совокупность преступлений, грозило пожизненное наказание. Однако суд остановился на 23 годах заключения.

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