Финалистка шоу «Голос» споет ради восстановления карельской церкви, которую сжег подросток–сатанист

СЕГОДНЯ 14:09 2018-09-21T14:37:17+03:00

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Уникальную Успенскую церковь в Карелии, которую этим летом поджег 15-летний подросток-сатанист, будут реконструировать. Глава Республики заявил о благотворительном концерте, на котором будут собраны деньги на восстановление уникального памятника. Перед слушателями выступят не только известные карельские артисты, но и финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина. Правда, зал для выступления выбрали совсем небольшой – на 266 мест. Билеты на концерт стоят 500 рублей и свободных мест осталось только 30. Если все билеты будут выкуплены, то выручка от концерта составит 133 000 рублей. Сумма эта не покроет всех трат на восстановление, но частично их возместит.

- 25 сентября в Москве состоится благотворительный концерт «Сила любви» в поддержку воссоздания Успенской церкви в Кондопоге, - рассказал губернатор Карелии Артур Парфенчиков на своей странице. - В культурном центре «Москвич» выступят заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев, лауреаты Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» Арина Кузнецова (Карелия) и София Хоменко.

Так выглядела церковь до пожара Фото: Православная молодежь Карелии

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда», 10 августа в городе Кондопоге сгорела Успенская церковь - уникальный памятник деревянного зодчества Русского Севера. Сжег ее 15-летний подросток, приехавший в Петрозаводск к бабушке на каникулы. К кощунственному поступку он подготовился заранее – запасся канистрой бензина и спичками. К храму он подобрался со стороны Онежского озера. После совершенного преступления подросток очень испугался – да так, что отправился домой пешком. По пути в Петрозаводск парня и задержали.

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На месте сгоревшей церкви может появиться место черного культа

Вчера я вернулась из карельской Кондопоги. Как сказала мне карельская писательница Анна Матасова, Кондопога - один из благополучнейших и приличнейших городов Карелии. Бывший (и ныне покойный директор) ОАО "Кондопога" Виталий Федермессер делал все для окультуривания своих граждан. Бесплатные квартиры за рождение третьего ребенка, выступления ведущих лекторов, писателей и поэтов (трудно представить, но один из лучших современных поэтов Олег Чухонцев свою книгу "Фифия" презентовал в Кондопоге) (подробности)

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