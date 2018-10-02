2018-10-02T13:15:02+03:00
Происшествия

Два дефекта на один километр труб: аварийность на теплосетях Петербурга оказалась очень высокой

Причина в том числе и в нехватке денег
Алла МЕХОНЦЕВА
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Два дефекта приходится на каждый километр теплосетей ПетербургаДва дефекта приходится на каждый километр теплосетей ПетербургаФото: Артем Килькин
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На один километр сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приходится сразу два дефекта. И это несмотря на то, что ежегодно компания меняет 17 км теплосетей. Такие данные аварийности озвучили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

По данным ведомства, у теплоснабженцев есть и другие проблемы – например, денег, которые компания получает в рамках установленного городом тарифа, не хватает и Петербург только в этом году выделил для предприятия 1,5 млрд рублей.

Но семьям 20-летних Андрея и Максима, которые заживо сварились в кипятке в антикафе «Типичный Питер», все же выплатят компенсацию.

- Гражданская ответственность компании застрахована АО «Страховое общество газовой промышленности», - рассказал пресс-секретарь «Теплосеть Санкт-Петербурга» Дмитрий Шарунов. – законом предусмотрена следующие размеры страховых выплат: 2 миллиона рублей в случае смерти потерпевших и не более 25 000 рублей в качестве возмещения расходов на погребение.

Представители компании отметили, что находятся на связи с семьями парней.

Несчастный случай, который унес жизни Андрей и Максима, произошел 28 сентября – молодые парни в компании своей подруги Насти пришли отдохнуть в молодежное антикафе на Измайловском проспекте. Около 03.30 ночи под домом прорвало трубу теплоснабжения и кипяток стал поступать в заведение. «Типичный Питер» находился в подвальном помещение, из-за чего кипяток в считанные секунды залил заведение. Тела парней нашли только после того, как из кафе откачали весь кипяток.

Последствия прорыва трубы с кипятком в Петербурге.

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