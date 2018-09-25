«Она вцепилась мне в волосы и била меня лицом о стол»: Молодая любовница Ивана Краско обвинила его жену Наталью в жестоком избиении

25 Сент. 23:14 2018-09-26T00:23:55+03:00

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87-летний Иван Краско и его молоденькие женщины в студии программы "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым чувствуют себя, как дома. И если кто-то собирается за круглым столом, чтобы решить насущные проблемы, почтенный актер со своим окружением идут на Первый канал. Поговорить, пообсуждать, подзаработать.

Правда, на этот раз Иван Иванович сам и не пришел в студию. Разборки учинили его жена и молодая любовница. Юлия Кичемасова, новая фаворитка Краско, даже младше его 28-летней супруги Натальи. Сегодня в студию она пришла с огромным бланшем под глазом. И заявила: "Это все она, Наташа".

По словам Кичемасовой, Краско боится, что Наташа покончит жизнь самоубийствомФото: Александр ГЛУЗ

- Ложь! Я ее не била. Ну, дала легкую пощечину. И выставила за дверь, - отвечала Наталья в девичестве Шевель.

По ее словам, Кичемасова пришла к ним в дом, когда Ивана Ивановича не было, и заявила: "У тебя есть десять минут на то, чтобы собрать свои вещи и уйти".

- Меня! Из моего дома! - небезосновательно возмущалась Наталья.

А ее визави тем временем рассказывала в красках, как Наташа вцепилась ей в волосы, била ее рукой с перстнем по лицу, как приложила ее к столу... В общем, истязала. В итоге Юле потребовалась медицинская помощь. Она сняла все побои и готова обратиться в полицию.

Но "фонарь", что ни говори, настоящий. Фото: Стоп-кадр

Но если пока еще жена Краско признается во всем и попросит прощения, то любовница готова простить.

- Прощения? За что? Я этого не делала, - продолжала Наталья.

- Вы применяли силу по отношению к Юлии? - спросил полиграфолог.

- Да, - призналась Наталья.

- Это правда, - заключил специалист под неодобрительный гул зала.

Зрители в студии уже было поверили, что это и в правду Шевель так жестоко избила соперницу. Но верили лишь до тех пор, пока в студии не появился то ли бывший, то ли нынешний бойфренд Кичемасовой - Роман. Он потел, путался в словах, заикался. Как плохой врун в каком-то отвратительном сериале. И эксперты, конечно, быстро раскусили его.

Молодая любовница Ивана Краско уже собрала вещи и готова переехать к своему кумиру. ФОТО: Скрин

Несмотря ни на какие доказательства, Юлия пыталась врать, что ее избила все-таки жена актера. Но в конце концов девушка все-таки призналась: ее "фонарь" - дело рук Романа. Кичемасова, оказывается, боится своего бойфренда, и по приезду в Санкт-Петербург она собирается сменить место жительства.

А Наталья между делом призналась, что Иван Краско скоро станет свободным мужчиной. Супруги уже подали на развод. Но, благодаря мудрости обоих, смогли остаться друзьями.

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