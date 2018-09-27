Наводнение в Петербурге: Нева подтопила набережные

СЕГОДНЯ 13:13 2018-09-27T13:21:54+03:00

Стихия, пришедшая в Северную столицу накануне, будет бушевать в городе еще сутки [фото]

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Петербург успешно пережил первое в нынешнем году осеннее наводнение. Вода, поднявшаяся на отметке у Горного института до 178 сантиметров, что на 18 больше критического уровня, подтопила набережные и залила причалы. От больших проблем город уберегла закрытая на ночь дамба.

- Утром судопропускные затворы были открыты, однако весь персонал остается на местах, и мы готовы вновь закрыть дамбу, если будет новая угроза наводнения, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» заместитель генерального директора по эксплуатации Комплекса защитных сооружений Игорь Полищук.

По набережным в Петербурге теперь впору ходить в болотных сапогах.Фото: Артем Килькин

Из-за того, что створки были закрыты, на несколько часов в Северной столице пришлось задержаться и туристам с норвежского круизного лайнера, ожидавшего в морском порту разрешения на выход в Финский залив.

Сами горожане спокойно встретили одно из более чем 300 наводнений, которое пережил Петербург за свою историю. Не столько подтопившая берега Нева потревожила покой жителей, сколько гулявший по городу штормовой ветер. Он поломал несколько деревьев, повалил дорожные знаки, упавшие на припаркованные автомобили и даже оторвал от причала верфи недостроенный корабль.

В ночь на 27 сентября в Петербурге из-за сильного ветра вырывало даже дорожные знаки. Фото: Роман Шехонин

Но расслабляться горожанам рано. МЧС уже предупреждает об очередном ударе стихии.

- 27 сентября в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, местами сильные. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду, - сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.