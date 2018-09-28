Прорыв трубы с кипятком в Петербурге: сотрудники МЧС выясняют, были ли открыты эвакуационные выходы в кафе, где погибли люди
В ночь на пятницу, 28 сентября, в Санкт-Петербурге произошла трагедия - смертельный прорыв трубы. В здании на Измайловском проспекте прорвало трубу. Погибли два молодых человека, которые в ту ночь отмечали День рождения в кафе. Помещение вмиг залило кипятком, парни просто обварились.
На месте сейчас находятся корреспонденты "КП"-Санкт-Петербург.
- Прямо перед зданием обвалился асфальт, в бетонной ловушке оказались сразу несколько машин, припаркованных под окнами, - сообщает с места корреспондент "КП"- Санкт-Петербург Елена Безгодова. - Вода все еще внутри воронки, оттуда идет пар. Сотрудники МЧС нас педупредили, что также опасно стоять у одного из подъездов. Там действительно немного просел асфальт. Ситуация напряженная.
Прорыв кипятка на Измайловском проспекте: в подвале в кафе заживо сварились два человека.
Как прокомментировали представители «Теплосетей», в результате повреждения на тепловой сети произошел выход теплоносителя на поверхность, произошло обрушение почвы, как раз на этом месте были припаркованы два автомобиля, которые пострадали в результате повреждения.
- Наша ответственность в данном случае застрахована, поэтому весь ущерб, который нанесён владельцам автотранспорта, будет возмещён в полном объеме, - завили в «Теплосетях».
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге: сотрудники МЧС выясняют, были ли открыты эвакуационные выходы в кафе, где погибли людиФото: Артем Килькин
Сейчас подробности трагедии выясняют специальные службы, которые также находятся на месте. Следственный комитет завел уголовное дело. Сотрудникам МЧС предстоит выяснить, были ли открыты эвакуационные выходы в кафе. Ране в сети появилась подобная информация, якобы это истало причиной гибели 20-летних парней, ведь они оказались в ловушке.
Видео с места трагедии во дворе дома на Измайловском проспекте, где прорвало трубу.
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