СЕГОДНЯ 10:41 2018-09-28T12:35:27+03:00

Прорыв трубы с кипятком в Петербурге: сотрудники МЧС выясняют, были ли открыты эвакуационные выходы в кафе, где погибли люди Фото: Артем Килькин

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В ночь на пятницу, 28 сентября, в Санкт-Петербурге произошла трагедия - смертельный прорыв трубы. В здании на Измайловском проспекте прорвало трубу. Погибли два молодых человека, которые в ту ночь отмечали День рождения в кафе. Помещение вмиг залило кипятком, парни просто обварились.

На месте сейчас находятся корреспонденты "КП"-Санкт-Петербург.

- Прямо перед зданием обвалился асфальт, в бетонной ловушке оказались сразу несколько машин, припаркованных под окнами, - сообщает с места корреспондент "КП"- Санкт-Петербург Елена Безгодова. - Вода все еще внутри воронки, оттуда идет пар. Сотрудники МЧС нас педупредили, что также опасно стоять у одного из подъездов. Там действительно немного просел асфальт. Ситуация напряженная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/670834" frameborder="0"></iframe> Прорыв кипятка на Измайловском проспекте: в подвале в кафе заживо сварились два человека.

Как прокомментировали представители «Теплосетей», в результате повреждения на тепловой сети произошел выход теплоносителя на поверхность, произошло обрушение почвы, как раз на этом месте были припаркованы два автомобиля, которые пострадали в результате повреждения.

- Наша ответственность в данном случае застрахована, поэтому весь ущерб, который нанесён владельцам автотранспорта, будет возмещён в полном объеме, - завили в «Теплосетях».

Прорыв трубы с кипятком в Петербурге: сотрудники МЧС выясняют, были ли открыты эвакуационные выходы в кафе, где погибли людиФото: Артем Килькин

Сейчас подробности трагедии выясняют специальные службы, которые также находятся на месте. Следственный комитет завел уголовное дело. Сотрудникам МЧС предстоит выяснить, были ли открыты эвакуационные выходы в кафе. Ране в сети появилась подобная информация, якобы это истало причиной гибели 20-летних парней, ведь они оказались в ловушке.