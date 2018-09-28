2018-09-28T12:42:48+03:00
Происшествия

Коммунальщики назвали причину прорыва трубы в Санкт-Петербурге

В кипятке из-за прорыва трубы погибли два человека [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Коммунальщики назвали причину прорыва трубы в Санкт-ПетербургеКоммунальщики назвали причину прорыва трубы в Санкт-ПетербургеФото: Артем Килькин
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Стали известны причины смертельного прорыва трубы на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом ссобщили сами коммунальщики. Напомним, в ночь на пятницу, 28 сентября в 3:30 в Адмиралтейском районе прорвало трубу с кипятком. Из-за этого образоваласмь огромная воронка прямо во дворе, в яму провалились две машины, в бетонном плену в общей сложности оказались 4 авто. Но самое страшное, произошла трагедия, горячая вода с черного входа залила подвал дома, где находится кафе. Погибли два посетителя этого заведения - 20-летние парни.

- Прорыв произошел из-за технологического нарушения на тепловой сети, - сообщили "Комсомольской правде" - Санкт-Петербург представители АО «Теплосеть». - На поверхность вышла горячая вода, которую запустили для обогрева батарей. В настоящее время создана комиссия по расследованию ситуации. Мы выражаем соболезнования родственникам и близким погибших и проводит работу по оказанию всей необходимой помощи, а также по страховому возмещению ущерба имуществу.

Прибывшие на место оперативные и экстренные службы ограничили теплоснабжение 76 зданий. Сейчас идет проверка, подключилась также и прокуратура. Следственный комитет завел уголовное дело по факут трагедии.

Между тем энергетики призывают всех жителей и гостей Санкт-Петербурга быть предельно внимательными и осторожными.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций просят сообщать об опасности в городской мониторинговый центр 112, а также соблюдать простые правила безопасности: 1. Не приближайтесь к месту вытекания воды! Не пытайтесь пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом. 2. Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления. 3. Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

Последствия прорыва трубы с кипятком в Петербурге.

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