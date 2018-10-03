Путин - Полтавченко: "Благодарю за семилетнюю работу"

СЕГОДНЯ 20:25 2018-10-03T21:57:15+03:00

Во время встречи в Санкт-Петербурге президент поблагодарил Георгия Полтавченко за годы управления

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ТЕМА ДНЯ - отставка Георгия Полтавченко. Разбираем причины и последствия. Знакомимся с новым губернатором Петербурга 00:00 00:00

Президент России Владимир Путин похвалил Георгия Полтавченко за работу на посту губернатора Санкт-Петербурга. На сайте приводится полная стенограмма их встречи в Северной столице. Напомним, глава города покинул свой пост.

- Вы проработали на этой должности семь лет, и за эти годы город изменился, изменился к лучшему, он развивается, - обратился глава государства к Полтавченко. - Город большой, проблем много, и всегда первое лицо отвечает за все. Очень много сделано за эти годы. И я хочу вас за это поблагодарить. Но много проблем еще не решено.

Путин предложил Полтавченко работу общенационального характера.

- Вы знаете, как много внимания мы сегодня уделяем развитию судостроения. В этой связи отмечу, что Петербург изначально, исторически являлся одним из центров российского судостроения, - продолжил Владимир Путин. - Хочу вас просить возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров и заняться вопросами расширения доли гражданских заказов. Одна из ключевых задач - переходить от заказов в области обеспечения обороноспособности, гособоронзаказа к строительству судов различного класса гражданского назначения. Ну и задачу решения вопросов повышения обороноспособности в этой сфере тоже никто не снимал и в ближайшее время не собирается снимать.

Глава государства отметил, что необходимо развивать судостроение в Калининграде, в Поволжье, на Дальнем Востоке. Обратил внимание на социальные аспекты, в том числе зарплату кораблестроителей. Путин подчеркнул, что рассчитывает на опыт, знания и организаторский талант, проявленные Полтавченко при руководстве городом.

- Предложение, которое сейчас прозвучало, для меня очень высокая задача, - ответил бывший губернатор Санкт-Петербурга. - И самое главное, Вы знаете, есть огромное желание послужить, потому что Санкт-Петербург – это город морской во всех отношениях. Здесь зарождалось наше судостроение, здесь сегодня работают флагманы нашего судостроения. Я по роду службы знакомился и общался с представителями трудовых коллективов, знаю обстановку на наших предприятиях. Я вас не подведу, Владимир Владимирович. Спасибо огромное.

Полтавченко также попросил Путина о поддержке в его работе на новом посту и заверил, что готов работать 24 часа в сутки.

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