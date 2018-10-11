2018-10-11T14:50:58+03:00
Происшествия

Три месяца был в подвале в цепях: в деле о похищении миллиардера Яковлева всплыли новые подробности

Сейчас коммерсант находится в больнице
Елена БЕЗГОДОВА
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Перед похищением петербургский олигарх Максим Яковлев редко появлялся в обществе.Перед похищением петербургский олигарх Максим Яковлев редко появлялся в обществе.Фото: Соцсети
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У петербургского миллиардера Максима Яковлева, который чудом остался в живых после похищения и трехмесячного плена в Абхазии, серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей и не выходит на связь с журналистами.

- Конечно, он в тяжелом состоянии, несмотря на то, что старается держаться, - рассказала «КП-Петербург» супруга Александра Сергеевна. – Он находился больше 3 месяцев в подвале, на цепях – одна рука у него почти не работает. Но так он молодец - не каждый выживет в таких условиях.

Кроме того, супруга миллиардера опровергла информацию о том, что Максима Яковлева держали в лесу.

- Мы и сам Максим Николаевич не знаем, кто организовал похищение. Пытался ли он сбежать? Как это можно сделать, в таких условиях, в цепях?

Вот так выглядел номер бизнесмена после того как туда ворвались трое в масках

Вот так выглядел номер бизнесмена после того как туда ворвались трое в масках

Сейчас делом занимается российский следственный комитет.

Напомним, похищение миллиардера из Петербурга 52-летнего Максима Яковлева произошло 20 июня. Бизнесмен находился в Абхазии уже три месяца, снимал номер в местном отеле. В одну из ночей на него и напали – трое неизвестных в масках силой выволокли коммерсанта из номера. С тех пор о Яковлеве не было ни одной весточки, а похитители просили за его жизнь 200 миллионов рублей.

Тот факт, что Яковлев вернулся на Родину живым удивил всех. 8 октября самолет с миллиардером на борту приземлился в Пулково.

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