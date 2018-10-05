СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-05T12:43:11+03:00

Он человек непубличный: Запесоцкий сомневается, что Беглов пойдет в губернаторы Петербурга через год. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Смена власти в Санкт-Петербурге не осталась без внимания известных в городе людей. Только сегодня, 5 октября, в Смольном прошла церемония передачи дел от Георгия Полтавченко к его преемнику, а в обществе уже обсуждают, избавится ли Александр Беглов от приставки «и.о.» и пойдет ли он на выборы в следующем году. Своими мыслями с радио «Комсомольская правда в Петербурге» поделился и ректор Гуманитарного университета профсоюзов (СПБ ГУП).

- Я не знаю, хочет ли Беглов быть губернатором. Он человек непубличный, уравновешенный, аппаратный, но это не яркая персона, также как и Полтавченко, - считает Александр Запесоцкий.

Не факт, что в 2019 году, когда состоятся губернаторские выборы в Петербурге, исполняющий обязанности главы города не пойдет на них в качестве кандидата. Беглов может оказаться временной фигурой.

- При назначении Полтавченко в Москве было мнение, что Петербургу какое-то время стоит пожить без яркого лидера, возможно, что Кремль и сейчас думает так же, - заявил ректор СПб ГУП.

По словам Александра Запесоцкого, некоторое время назад федеральные власти считали, что Северная столица должна стоять в ряду обычных российских регионов, а не выделяться из их ряда. Если такая политика сохранится, то Беглов может остаться губернатором и после осени 2019 года. В противном случае Кремль может подобрать более публичную персону. Впрочем, бывший глава полпредства в СЗФО и сам может проявить себя ярко.

Сейчас прогноз давать рано, но сам город пока не может предложить достойного кандидата, зарекомендовавшего себя на политическом небосклоне, поэтому петербуржцам придется принимать волю Москвы, хотят они того или нет.