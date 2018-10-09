2018-10-09T15:24:19+03:00
Политика

В Смольном ничего не знают про первую отставку при Беглове

По слухам из администрации города, уволенной оказалась глава Юридического комитета
Петр КИБЕР
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В Смольном первая отставка при Беглове, но сами чиновники ничего об этом не знают.В Смольном первая отставка при Беглове, но сами чиновники ничего об этом не знают.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Смольном свершилась первая отставка, так по крайней мере, утверждают некоторые петербургские СМИ. Ноги, точнее слухи растут из коридоров городской администрации. Там судачат об увольнении главы Юридического комитета Юлии Осиповой. Впрочем, в самом комитете об этом ничего не знают.

- Не верьте газетам, она никуда не уходила и сегодня находится на работе в своем кабинете, - сообщила по телефону корреспонденту «КП-Петербург» сотрудница ведомства.

Что касается отставок и заявлений на увольнение, то и такой информацией работники комитета не обладают.

- Возможно и писала, но нам никто не объявлял о ее скором уходе, повторю, сейчас она здесь, я с ней работаю, - подчеркнула одна из подчиненных Юлии Осиповой.

Напомним, что разговоры о возможной смене команды в Смольном начались после отставки Георгия Полтавченко, произошедшей 3 октября. Владимир Путин, приезжавший в Петербург с рабочим визитом, встретился с действующим на том момент губернатором и представителем президента в СЗФО Александром Бегловым, который и стал новым исполняющим обязанности главы города.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в октябре 2019 года, до этого времени руководить Северной столицей будет Беглов.

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