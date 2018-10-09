В Смольном ничего не знают про первую отставку при Беглове
В Смольном свершилась первая отставка, так по крайней мере, утверждают некоторые петербургские СМИ. Ноги, точнее слухи растут из коридоров городской администрации. Там судачат об увольнении главы Юридического комитета Юлии Осиповой. Впрочем, в самом комитете об этом ничего не знают.
- Не верьте газетам, она никуда не уходила и сегодня находится на работе в своем кабинете, - сообщила по телефону корреспонденту «КП-Петербург» сотрудница ведомства.
Что касается отставок и заявлений на увольнение, то и такой информацией работники комитета не обладают.
- Возможно и писала, но нам никто не объявлял о ее скором уходе, повторю, сейчас она здесь, я с ней работаю, - подчеркнула одна из подчиненных Юлии Осиповой.
Напомним, что разговоры о возможной смене команды в Смольном начались после отставки Георгия Полтавченко, произошедшей 3 октября. Владимир Путин, приезжавший в Петербург с рабочим визитом, встретился с действующим на том момент губернатором и представителем президента в СЗФО Александром Бегловым, который и стал новым исполняющим обязанности главы города.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в октябре 2019 года, до этого времени руководить Северной столицей будет Беглов.