Беглов еще не решил, что пойдет в губернаторы Петербурга через год

СЕГОДНЯ 08:27 2018-10-08T08:44:44+03:00

Беглов еще не решил, пойдет ли в губернаторы Петербурга через год. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Меньше недели прошло с того момента, когда приехавший в Петербург с рабочим визитом Владимир Путин объявил о смене власти в городе. После встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, прошедшей в Эрмитаже, президент России неожиданно отправил в отставку Георгия Полтавченко. Вряд ли это связано, но новым градоначальником стал Александр Беглов. Теперь все гадают, останется ли он во главе Петербурга или уйдет в сторону перед выборами. Похоже, что это вопрос открытый и для самого и.о. губернатора.

- Можешь ли ты что-то предложить людям, если пойдешь на выборы – нужно самому это понять. Пока я этого не знаю, но надо это почувствовать, - заявил Беглов в интервью, вышедшем в программе «Вести недели» на канале «Россия 1». - Любое развитие города без поддержки его жителей невозможно. Я буду опираться на их мнение, на их отношение ко мне, а потом уже принимать окончательное решение.

Осторожные слова врио губернатора в какой-то мере подтверждают предположение ректора Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого, который в интервью радио «Комсомольская правда в Петербурге» заявил, что Беглов может оказаться временной фигурой и не исключил, что в Кремле могут подыскать на его место более яркого политика.

Сам Беглов, впрочем, хорошо знакомый с городом, пока решил заняться текущими проблемами и заявил, что в первую очередь обратит внимание на сферу ЖКХ.

- Чтобы вовремя производили необходимый ремонт или заменяли какие-то коммуникации, - сказал глава города.

Косвенно, этими словами, врио губернатора подтвердил возможную причину отставки и самого Георгия Полтавченко. Напомним, что о смене градоначальника было объявлено 3 октября, а за пять дней до этого в Петербурге, в первый день отопительного сезона произошла трагедия. Из-за прорыва трубы теплоснабжения, в подвальном кафе на Измайловском 20 погибли два молодых человека.

Это могло стать последней каплей, переполнившей чашу терпения, и Москва решила убрать вызывавшего народное недовольство Полтавченко перед грядущими через год губернаторскими выборами.