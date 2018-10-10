«Такими менеджерами не разбрасываются»: Бывший генеральный директор «Зенита» выходит из тени

СЕГОДНЯ 18:38 2018-10-10T18:39:08+03:00

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Эпоха Максима Митрофанова продолжалась в «Зените» больше десяти лет, а закончилась буднично – летом 2018 года с ним не продлили контракт. Одних эта новость удивила, других – порадовала, но объективный факт - с тех пор 36-летний менеджер ушел с тень, из которой, возможно, выйдет скоро и очень резко.

Как в 24 года стать генеральным директором топ-клуба

Напомним о том, как большая карьера Митрофанова началась. Появился он в «Зените» в конце 2006 года, когда взятый под крыло Газпрома клуб еще только набирал мощь, тем не менее внимание к себе молодой менеджер привлек одним только возрастом. Отчасти негативный образ Митрофанова в глазах футбольной общественности сформировался уже из-за этого - в 24 года по резюме и даже рекомендации на такую должность не попадают. Впрочем, и с учетом очевидной газпромовской протекции, версий о причинах заинтересованности боссов клуба в Митрофанове высказывалось несколько.

По одной из них клубу, претендующему на приставку «топ», срочно понадобился юрист соответствующего класса. Отлично образованный молодой человек, несмотря на возраст, этому требованию вполне соответствовал. По другой версии, Сергей Фурсенко рассматривал разных кандидатов, которым мог бы поручить клубную рутину, а в пользу Максиму Львовича среди видных деловых качеств, сыграло владение английским. Футболистам знакомство с новым директором радости не принесло. Один из самых заслуженных и титулованных ветеранов «Зенита», заставший в клубе эпоху Виталия Мутко, рассказывал, что Митрофанов насторожил установленной дистанцией. Если при Мутко футболисты в клубе были обожаемы, а в кабинет президента можно всегда зайти без стука, то к этому руководителю на беседы приходилось едва ли не записываться.

Забегая вперед уместно заметить, что до прошлого лета болельщики и ветераны клуба все громче сетовали, что «Зенит» становится для них чужим и связывали это в первую очередь с личностью Митрофановым. Представитель штаба (на тот момент уже бывший) команды, вынужденный отстаивать перед руководством не только свои права, но и подчиненных, получал от генерального директора послания, похожее на ультиматум: «хочешь, чтоб с тобой продлили контракт – молчи в тряпочку и никакие вопросы не поднимай». Возникали ситуации, когда лишь обращение к президенту клуба Александру Дюкову снижало градус конфликта.

Мастер-класс футбольного бизнеса

Несколько источников рассказывали, что из футбольных людей «Зенита» нормально и бесконфликтно общаться с Митрофановым на протяжении долгого срока получалось только у Владислава Радимова. При этом и достижения для гордости у Митрофанова однозначно были. Например, в 2009-м году генеральный директор прислушался к Игорю Корнееву (спортивный директор «Зенита» с 2009 по 2011 год) и посодействовал созданию на базе сотрудничавшей с «Зенитом» школы «Смена» (находящейся на тот момент в состоянии упадка) Академии. В итоге на знаменитой улице Верности появился мегасовременный футбольный комплекс с десятком полей, медицинским блоком, учебными классами и зданием интерната. Позже несколько новых полей, специально для молодежного состава и «Зенита-2», появилось рядом с территорией базы клуба, в Удельном парке. А веса управленческому опыту Митрофанова добавляли новые реалии. В которых, под влиянием финансового фейр-плей и политики Газпрома на сокращение трансферных расходов, все чаще требовалось умение находить усиление в лице свободных агентов и выгодно с игроками расставаться. Подписание на правах свободного агента Артема Дзюбы, Бранислава Ивановича, покупка по минимальной цене Юрия Жиркова и Александра Коконина – называлось футбольными менеджерами мастер-классом трансферной работы. А работа на «выход», когда в Китай за 55 миллионов Евро отправился Халк и за 20 (за полгода до окончания контракта!!!) Аксель Витсель, работа, в которой участие принимал и генеральный директор, для финансовой выгоды клуба оказалась блестящей.

Пятая колонна эпохи Митрофанова

Но спортивные результаты «Зенита» катились вниз и началось это падение еще в 2012-м году, когда после второго подряд золота команду, как раз после покупки Халка и Витселя, «затрясло». Именно в эпоху Максима Митрофанова в «Зените» укрепился авторитет группы российских игроков, превратившихся потом для команды в пятую колонну. В громком майском интервью бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов без стестения рассказывал, что ему и некоторым партнерам (речь, видимо, шла о Александре Анюкове, Владимире Быстрове и еще нескольких российских игроках) в клубе была дана власть, позволяющая на «сходках авторитетов» (читай – встречах с руководством клуба) громко высказывать пожелания. В том числе, о собственной зарплате, форме и размерах премиальных и методах комплектования команды.

Летом 2012-года в «Зените» просматривался молодой грузинский футболист, против появления которого высказалась группа зенитовских «паханов». Скорый публичный конфликт Денисова с клубом (игрок возмутился размером зарплат Халка и Витселя на фоне затянувшихся переговоров о продлении своего контракта) стал следствием той самой власти, которую лидеры команды в себе чувствовали, и на которую, по мнению Денисова, столь цинично посягнуло решение руководства «Зенита». Насколько следил за этим Сергей Фурсенко (на тот момент – президент РФС) – неизвестно. Тем не менее после возвращения в «Зенит» его новый старый президент опыт коллег учел. При Фурсенко быстро проявилась линия доминирования клуба. Он хоть и стал для внешнего мира более открытым, но игроков штрафовали даже за не вовремя сказанные банальности в смешанной зоне. А нарушения принятых в «Зените» норм на поле и за его пределами могло обойтись и в месячную зарплату.

Влияние же Максима Митрофанова на спортивные вопросы оставалось загадочным все то время, пока генеральный директор замыкал на себе руководство «Зенитом». Эта загадочность - следствие непостоянства на ключевой и обязательной для топ-клуба должности спортивного директора. Вакуум на ключевом посту после ухода Корнеева заполнил немец Дитмар Байерсдорфер, потом им стал бывший руководитель Академии голландец Хенк ван Стее. О границах их функционала и полномочий клуб не сообщал, в публичное пространство они почти не выходили, когда же должность в очередной раз освобождалась, влияние на процесс столь же загадочно растекалось по этажам власти футбольного клуба.

Пусть заканчивает с футболом

Константин Сарсания за год до возвращения в «Зенит» с удивлением говорил об отсутствии у клуба спортивного директора и как следствие, нелогичности кадровых решений. Каждое трансферное окно систему «Зенита» на разных правах покидало от двух десятков принадлежавших ему игроков. Тот же Сарсания в одном из первых интервью после возвращения в Зенит» оценил работу Митрофанова однозначно: «спортивная часть в клубе просто убита, - Сарсания говорил не только о катящихся вниз результатах первой команды. В больше степени бывший спортивный директор имел в виду творящееся в «Зените-2».

Создавался он в 2013-м году, как трамплин для питерских воспитанников в основной состав. Содержание второй команды обходилось в бюджет крепкого клуба ФНЛ, но к 2017 году в «Зените-2», по словам Сарсании, уже все было перевернуто с ног на голову. Как выражался Константин Сергеевич, изначальный смысл этого проекта – «команда для игроков» в «Зените» поменяли на «игроки для команды». Которую ради сохранения места в ФНЛ все чаще пополняли взрослые иногородние футболисты. Среди которых было полно загадочных персонажей, не имевших никаких шансов попасть в главный «Зенит» изначально. В этом и заключалась основная претензия нового руководства к предыдущему.

Конечно, обвинять в этом одного Митрофанова было смешно. Но и верить, что комплектование «Зенита-2» проходило без участия Максима Львовича, наивно. Границы его власти в клубе наши источники обьясняли еще в эпоху Лучано Спаллетти. Рассказывали, что футболисты с зарплатой от миллиона долларов или Евро – компетенция Александра Дюкова. А зенитовскую судьбу остальных вправе был определять Митрофанов. И вот пример пользования этим правом. Историю рассказал бывший руководитель питерского клуба второго дивизиона, куда хотели пригласить ненужного «Зениту» 19-летнего футболиста. На предложение отпустить парня за приемлемые для маленького клуба деньги Максим Львович выкатил требование выплатить близкую к максимально возможной компенсацию. А на замечание, что на таких условиях молодого игрока не возьмет никто, генеральный директор ответил: «Пусть тогда заканчивает с футболом или до 23 лет идет работать». Игрок этот, кстати, выше второго дивизиона не поднялся. Сколько таких молодых, в том числе по мнению Митрофанова провинившихся, за которых требовали неподъемные деньги, и которые растворились на просторах КФК – тема для отдельного исследования.

Нереализованные идеи в «Зените» - на благо российского футбола

А багаж управленческого опыта у генерального директора «Зенита» тем временем весомо увеличивался. В 2014 -м году в Петербург переехал баскетбольный клуб «Триумф», вошедший на берегах Невы в структуру большого «Зенита» и получивший такое же название. Появление «младшего брата» потребовало от Митрофанова мобилизации кадровых ресурсов клуба, перераспределения его резервов, а редкие и потому пространные интервью генерального директора пополнились рассуждением о глобальных проблемах устройства баскетбольного мира.

Вскоре статус Митрофанова взлетел еще выше, но виртуально - несколько лет назад Максим Львович назывался возможным претендентом в президенты РФС. Тогда не сложилось. А зенитовские дела спорились все хуже и после очередного провального сезона, ставшем поводом для возвращения тандема Фурсенко-Сарсания, бывший гендир быстро ушел в тень. Перед уходом из клуба Митрофанов возглавлял его Академию. Как утверждают знающие его люди, Максим Львович был полон энтузиазма и намеревался многое в молодежном департаменте поменять. Не успел. Но в футбол, как утверждают все те же источники, вернуться может очень скоро. Уже в другом масштабе – в РПЛ или РФС. Говорят: «такими менеджерами не разбрасываются». Да и в высоких кабинетах есть кому за Митрофанова замолвить весомое слово. А появление бывшего генерального директора «Зенита» в руководящем органе российского футбола - это будет гарантия нового. И не только формально.