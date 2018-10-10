Стас Барецкий об аварии в Петербурге: «Это было покушение!»

СЕГОДНЯ 19:22 2018-10-10T19:33:47+03:00

Артист говорит, что после ДТП ему сообщил об этом неизвестный по телефону

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Шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Петербурге. Сейчас эпатажный артист находится в больнице на улице Костюшко с серьезными травмами – у него сломана нога и ребра, повреждена челюсть. Уже завтра, по заявлению Барецкого, ему будут делать операцию.

Авария, в которой пострадал музыкант, произошла сегодня днем, 10 октября, на перекрестке Симоняка и Ветеранов. Барецкий на своем автомобиле Лада Приора врезался в трактор, который остановился на перекрестке. От сильного удара авто музыканта смялось так сильно, что Барецкого из машины доставали спасатели.

- Сейчас со мной все нормально, - заявил «КП-Петербург» Стас Барецкий. – После аварии я сразу потерял сознание, поэтому не помню, что было потом. Очнулся – вокруг люди, скорая… трактор нарочно мне дорогу перегородил.

Барецкий уверен, что стал жертвой покушения. А все из-за своих эпатажных выходок.

Стас Барецкий на «Приоре» влетел в трактор и сломал ногу. Фото: vk.com/spb_todayФото: Соцсети

- Врагов у меня много. Например, пришел в ресторан Тимати и там банку на глазах толпы разорвал. Ну и на Кокорина в сети наехал. И в 90-е тоже у меня было много терок… Да и сейчас похоронным бизнесом занялся. Многим мешаю. После аварии мне сразу же позвонили и сказали, что это покушение. Но, может, шутники. Хотя обычно так «шутят» после того, как станет известно об аварии.

Музыкант говорит, что во время поездки был абсолютно трезвым. И ПДД не нарушал. Сейчас по факту аварии ГИБДД Петербурга проводит проверку.

46-летний Стас Барецкий получил известность, когда входил в число музыкантов группировки "Ленинград". Сейчас он занимается сольными проектами и совсем недавно занялся похоронным бизнесом.

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