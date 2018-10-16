«Мне плохо, но я жива. Помогите Оле, ей нужна поддержка»: у мамы Бузовой случился приступ из-за нового ухажера дочери

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-16T16:04:26+03:00

Певица призналась, что победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев не оправдал ее надежд

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В телепроектах любовь не ищут. Этот урок Ольга Бузова должна была усвоить еще со времен «Дома-2», но, похоже, снова наступила на те же грабли. Запуская очередное «сердечное» шоу «Замуж за Бузову», теледива призналась, что это ее последний шанс найти вторую половинку. Победителем она выбрала 33-летнего Дениса Лебедева - сыровара из Суздаля. Но он тоже оказался расчетливым бабником и довел мать Ольги до приступа. Как это произошло неизвестно, но об этом певица сама заявила одной из своих поклонниц по телефону, когда та решила поздравить певицу с началом новых отношений.

- Вы в своем уме? – обрушилась на поклонницу Ольга. - Не пишите мне больше. Спасибо вам большое за поддержку, конечно, но вы делаете мне больно, когда пишите про одного человека, который довел до приступа мою маму.

Ольга Бузова и Денис Лебедев

«Комсомолка» позвонила маме Ольге Бузовой Ирине Александровне, чтобы узнать о ее здоровье и о том, что произошло на самом деле.

- Мне очень плохо, но я жива, - уверила нас Ирина Александровна. – Помогите лучше Оле, ей действительно нужна человеческая и душевная поддержка. После поступка Тарасова (бывший муж Ольги – прим. авт.), меня вообще сложно чем-то удивить.

Чем провинился Лебедев, Ирина Александровна уточнять не стала. В соцсетях есть откровенные комментарии, что Денис пришел на проект заработать и прославиться за счет телеведущей. Это подтверждают и внимательные фанаты Бузовой: после окончания съемок они писали, что видели Лебедева в клубах, где он отдыхал с другими девушками.

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