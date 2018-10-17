СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-17T11:05:00+03:00

Ольга Бузова о победителе шоу "Замуж за Бузову" Денисе Лебедеве: "Я не могу быть с человеком, который изменяет, обманывает и продает меня" Фото: Предоставлено

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Шоу закончилось, но только на телеэкране. Даже после финала проекта «Замуж за Бузову» главная звезда страны продолжает удивлять своих поклонников. Сначала телеведущую обвинили в неискренности, ведь после выхода последней серии она вдруг замолчала, хотя все зрители ожидали комментариев и рассказ о истории любви. Напомним, избранником Оли стал сыровар из Суздаля Денис Лебедев. Казалось, что этот серьезный и умный мужчина - единственный, кто пришел на реалити-шоу «Замуж за Бузову» не за пиаром.

«Денис - скромный интеллигент, Ольга ему нравится, это видно - поэтому и пришел. Не то, что эти модели, тренеры, пиарщики, рекламщики и ведущие. А как бы он с ней еще познакомился?» - писали поклонницы Бузовой в социальных сетях.

«Буду радовать ее всю жизнь. Хочу смотреть на Олю, когда она засыпает и просыпается, помогать во всем...» - поклялся на многомиллионную аудиторию победитель шоу Денис Лебедев.

«Я давно таких эмоций не испытывала… В какой-то момент я положила голову ему на плечо, и почувствовала себя счастливой», - вторила ему Бузова с телеэкрана.

Все ожидали красивую церемонию с белым платьем, фатой и букетом, а тут ... разразился настоящий скандал.

За неделю до выхода финальной серии с поцелуем СМИ раскрыли тайны сыровара. Его родные заявили, что он альфонс, оставил бывшую жену с долгами и на самом деле в сыродельный бизнес не вложил ни рубля, а Олю использовал ради пиара.

Позже в сети появилась информация, что Денис довел маму Бузовой до приступа. «Да что же случилось?» - фанаты атаковали в соцсетях Бузову и требовали ответ. И вот спустя несколько дней телеведущая раскрыла все карты.

buzova86 Простите, что пропала. Сложно. Я здесь. Вы хотите знать правду?

«Простите, что не писала. Просто весь ужас происходящего до сих пор не укладывается у меня в голове. Мне нужно было все проанализировать, подтвердить информацию и принять правильное решение в отношениях с Денисом. Все, что происходило для меня было не шоу! Возможно, именно поэтому я попала под влияние человека, который оказался не таким, каким я его видела сквозь призму своей влюбленности. Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто... После съемок проекта, мы с Денисом продолжили общаться уже в Москве! И да, черт возьми, я была счастлива! Какой-то период точно. После выхода шоу, и по мере развития отношений, начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего...На сегодняшний момент мы с Денисом не вместе, и в будущем тоже не сможем быть вместе! Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует предает и продает! К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой! Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещенных препаратов! Мне очень больно, что люди так бесцеремонно могут влезать в душу других людей, и крушить там всё ради своей выгоды! А когда плюют в душу человеку, который тебе поверил, и любовь остаётся только в постах в Инстаграм, становится просто невыносимо мерзко. Я впервые встречаю такого чудовищного и бездушного человека на этой земле! Я просто не понимаю, как такое вообще возможно! Бог тебе судья. Я продолжаю жить и идти дальше. Всем желаю добра и настоящего счастья. Будьте бдительны! Не повторяйте моих ошибок.»

Фанаты поддержали Олю и написали ей несколько теплых комментариев.

«Не надо так расстраиваться, Оля, по поводу Дениски, ты сильная, переживешь как никак опыт имеется отходить от предательства и разочарования. У тебя уже должен быть иммунитет»

«Олечка, всему свое время. Все у тебя будет еще. И любящий мужчина, и долгожданный малыш. Просто ты свою настоящую любовь еще не встретила. Все у тебя будет хорошо,по другому быть не может!»

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