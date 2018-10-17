Новый любовник Матильды Шнуровой: «Видео с нашими объятиями в Пулково уже 10 лет!»

СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-17T15:47:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока Сергей Шнуров готовится к своему масштабному концерту и свадьбе, его бывшая супруга Матильда тоже времени зря не теряет. На прошлой неделе одна из жительниц Петербурга заметила светскую львицу в объятиях привлекательного брюнета. Встреча Матильды и незнакомца произошла в зоне международного прилета Пулково-1, а за нежным поцелуем в щечку наблюдали десятки пассажиров. Одна из них поспешила заснять этот момент на мобильник и выложить в своем инстаграмме.

- Кого только не встретишь в Пулково, - прокомментировали нам авторы видео. – Встречала товарища на той неделе, проходила мимо международного – и сняла!

nikkabratsk А кто это тут у нас? Кого только не встретишь в Пулково #матильдашнурова

Как только ролик попал в Интернет, нового мужчину Матильды опознала вездесущая Божена Рынска. Светский блогер заявила: она знает этого красавца с чемоданом в руках.

- Мужик на видео — Сергей Шпонька, владелец ресторана «Театро» у Маринки, - сообщила Божена в сети. - Не бедствует. Большой друг Собчак, Белоцерковской и Петра Аксенова.

О Сергее Шпоньке известно немногое. В прошлом – любитель провести время в клубах с местными красавицами, владелец одного из лучших заведений Петербурга начала нулевых. Вместе с коллегами он открыл клуб-ресторан «Онегинъ», куда привозили всех иностранных звезд. В заведении Шпоньки бывала даже Наоми Кэмпбелл! После занялся другим своим проектом – рестораном «Театро» у Мариинки. Правда, сейчас он в числе бывших владельцев этих заведений.

Сергеи Владимировичи. Фото: geometria.ru/Наталья Нечаева

Но то ли карма преследует Матильду, то ли она сама выбирает себе мужчин одного типажа, но то, что Шнуров и Шпонька очень похожи, заметили все. Обоим по 45. Оба, как ни странно, Сергеи Владимировичи. Разведены. Правда, Шнуров по этим показателям несколько лидирует – три развода против одного. Зато Шпонька обходит лидера «Ленинграда» в показателях интеллигентности и вежливости – по крайней мере, таким его вспоминают в клубных кругах Петербурга.

Сама Матильда слухи о своих отношениях не комментирует. А Сергея Шпоньку ролик с его участием только позабавил.

- Это старое видео, ему 10 лет, - улыбнулся ресторатор в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург». - Да, мне действительно приписывают роман с Матильдой Шнуровой. Только информацию 10-летней давности выдали как новую.

Правда, опровергать свои нежные отношения с Матильдой Сергей не стал.

Действительно ли Матильда сменит одного Сергея Ш. на другого - покажет время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Матильда Шнурова: «Жизнь с Сергеем - испытание смирением и терпением»

Бывшая жена лидера группы «Ленинград» откровенно рассказала про 11 лет брака (подробнее)

График гастролей «Ленинграда» после развода Шнурова не изменится

Пресс-секретарь и гитарист группировки Дмитрий Гугучкин официально заявляет, что неожиданный развод, а также любые другие обстоятельства частной жизни артиста не повлияют ни на график работы коллектива, ни на его концертную деятельность. Во всяком случае, не должен.(Подробнее)

"Мирись с Матильдой": Ксения Собчак на концерте в рамках ПМЭФ призвала Шнурова отказаться от развода

Бблизкие друзья звездного семейства не хотят, чтобы эта история любви закончилась. Подруга Матильды и Сергея Ксения Собчак на закрытом концерте "Ленинграда" в рамках Петербургского международного экономического форума решила прилюдно примирить супругов. Она выхватила микрофон у Шнурова и заголосила: "Мирись с Матильдой". (Подробнее)

Барецкий рассказал, почему разводятся Сергей и Матильда Шнуровы: "Два медведя не ужились в одной берлоге"

- Жаль мне, - вздохнул Барецкий. - Лена (Матильда) на него хорошо повлияла. Придержала от алкоголизма. Семья - это семья. Я один живу. Поэтому мне проще. (Подробнее)

"Виновен или не виновен": Шнуров посвятил стихотворение Матильде

В 5 утра в его Инстаграме появился стих, который проливает в какой-то степени свет на случившееся между рокером и Матильдой. Сергей неоднократно посвящал своей музе и песни, и стихи, называя жену своей мечтой. И, судя по всему, лидер группировки «Ленинград» тяжело переживает расставание.(Подробнее)