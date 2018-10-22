Феминистку, которая обливала мужчин хлоркой в метро, узнали в фильмах для взрослых

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-22T16:56:32+03:00

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Пользователи сети так впечатлились роликом петербургских активисток, которые борются с менспрендингом, что продолжают «копать» в биографии девушек. Несколько дней назад один из блогеров выпустил новое видео про активисток-феминисток. Парень уверяет – Мария Рейн, которая массово выливала на причинное место парней воду с отбеливателем, балуется тем, что снимается в фетиш-роликах.

Блогер, который нашел акцию девушек слишком провокационной, усомнился в том, что это может быть правдой. Во-первых, многие из облитых мужчин попросту не обращают внимание на происходящее и достаточно спокойно реагируют. Во-вторых, активистка в кадре – профессиональная актриса из Петербурга. 21-летняя Мария Рейн занята в нескольких театральных постановках, а еще ведет свой ютуб-канал. Но слава к девушке пришла все же с другой стороны. Девушка, уж очень похожая на Машу, снимается в фетиш-роликах, которые можно найти на сайте для взрослых. Действительно ли это девушка – та самая феминистка, которая борется за права женщин, неясно – оперативно связаться с Рейн не удалось.

Феминистки в Петербурге решили бороться с раздвинутыми ногами радикальными методами. Скрин с видеоролика.

Кстати, ранее известная в Петербурге феминистка Белла Рапопорт усомнилась в том, что девушки действительно активистки и борются за права женщин.

- Я не знакома с этими девушками, хотя в среде активистов обычно друг друга знают если не на прямую, то через знакомых, - рассказала Белла.

Девушка очень похожая на активистку снимается в порно-роликах. Фото: скрин с сайта для взрослых.

Скандальный ролик, в котором активистка обливает мужчин в петербургской подземке хлоркой за то, что они сидят со слишком раздвинутыми ногами, появился в сети в конце сентября. Активистка Анна Довгалюк рассказывает, что на протяжении недели ездила с подругами в метро (подруга – та самая Мария Рейн) и следили за мужчинами, как они сидят. Если ноги какого-то пассажира были расставлены шире, чем им хотелось бы, они выливали на него хлорку из бутылки. Причем, жидкость они старались расплескать мужчинам между ног. За сутки ролик на ютюбе посмотрели уже миллион раз, и многие зрители с уверенностью заявляют, что съемки - постановка! Так оно или нет, но эффект от ролика был достигнут – на эту животрепещущую тему высказались артисты и политики.