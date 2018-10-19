88-летний Иван Краско о браке с 28-летней Натальей Шевель: «Все! Сегодня получили свидетельство о разводе»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-19T15:49:48+03:00

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Несмотря на многочисленные ток-шоу, в которых участвовала чета Краско и признание актера, что все, что это постановка и фарс, развод все же настоящий. После трех лет брака с молодой актрисой Натальей Шевель, которая ранее была студенткой Краско, семья распалась. И причина развода вовсе не гигантская разница в возрасте супругов, а нежелание Натальи иметь детей от Ивана Ивановича.

- Сегодня мы получим свидетельство о разводе с Натальей Александровной, - рассказал 88-летний актер «КП» - Петербург».

Однако и после официального расставания теперь уже бывшие супруги останутся под одной крышей. Просто у молодой супруги нет своего жилья в Петербурге и актер разрешил ей жить в квартире пока она не устроит свою жизнь.

Свадьба Краско и Шевель 09.09.2015Фото: Тимур ХАНОВ

- Мы живем вместе, я не собираюсь ее выгонять на улицу, - рассказал актер. – Но она собирается в Израиль и свое день рождение, 2 ноября, отметит уже там со своими родственниками. А я постепенно перееду к Наталье Николаевне матери своих детей, это вопрос уже решенный.

Актер признался, что на протяжении трех лет совместной жизни с 28-летней супругой, он сам готовил себе еду и выполнял все бытовые работы, супруга не готовила и не стирала. Однако на Шевель не в обиде и не видит в этом ничего зазорного. Кроме того, его бывшая жена не работала. После получения диплома актрисы так и не смогла определиться с тем, кем бы она хотела быть. Актриса, поэтесса, художница – это только небольшой список профессий, в которых успела себя попробовать Шевель, но все безуспешно.

Еще недавно влюбленные были счастливыФото: Александр ГЛУЗ

- Конечно, я ее поддерживаю финансово, помогать буду и дальше, - не скрывает актер. - Она ведь мне ничего плохого не сделала, я ей тоже. Расстанемся по-человечески. Мне ее жалко. Слишком самостоятельный человек, это с одной стороны хорошо, а с другой - это излишняя самоуверенность. Мало считать себя талантливым человеком, талант надо трудом подкреплять.

Краско считает, что молодому актеру устроиться в наше время очень сложно. При этом сам он в свои 88 до сих пор работает в театре да и общественную работу с себя не снимает: дает мастер-классы, выступает на форумах и сидит в жюри разных конкурсов. Иван Ивановичу в его 88 мог бы позавидовать любой молодой человек, после развода с молодой женой, актер полон сил и надежд на новые отношения.