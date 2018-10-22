2018-10-22T23:41:57+03:00
Происшествия

После взрыва в Гатчине задержали директора пиротехнического завода "Авангард"

Следователи подозревают его в ненадлежащем контроле за рабочим процессом [видео]
Елена МОЛОДКИНА
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Взрыв прогремел в цехе по производству пиротехники. Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.Взрыв прогремел в цехе по производству пиротехники. Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.
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Взрыв, который прогремел в Гатчинском районе Ленинградской области 19 октября, практически сразу же привел к возбуждению уголовного дела. Напомним, на воздух взлетел цех пиротехнических изделий завода "Авангард".

Первым делом по подозрению по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" задержали главного инженера завода. По версии следствия, он пропустил в цех посторонних - людей без пропусков и официально не работающих на заводе. Ему тут же предъявили обвинение и отправили под домашний арест.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. По делу о взрыве в Гатчине задержали главного инженера завода "Арсенал". И уже отпустили

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А сегодня, 22 октября, следователи задержали и самого директора ЗАО "Гатчинский завод "Авангард". Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Ленинградской области, его подозревают в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса на территории предприятия. Директора подробно допросили, но меру пресечения еще не избрали. Расследование уголвного дела продолжается.

Завод Авангард . Место происшествия.

Тем временем сегодня опознали всех погибших. При взрыве на заводе погибли трое мигрантов из Таджикистана и один гражданин республики Беларусь.

- В настоящее время по делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств чрезвычайного происшествия, - говорят следователи.

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