На месте взрыва на заводе «Авангард» под Гатчиной завершили разбор завалов

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-20T19:17:16+03:00

На месте взрыва под Гатчиной завершили разбор завалов. Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

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С тех пор, как в деревне Малые Колпаны под Гатчиной прогремел взрыв, прошли сутки. К этому моменту о ЧП на заводе «Авангард» известно следующее.

Взрыв унес жизни четырех человек. Еще шесть – пострадавшие, двое из которых находятся в больнице. Тринадцатилетняя девочка перведена в педиатрическое отделение. Еще один пострадавший в тяжелом, но стабильном состоянии.

– По информации отделения реанимации, пациента готовят к переводу в областную больницу при помощи санавиации, – рассказала «КП-Санкт-Петербург» пресс-секретарь Гатчинской клинической межрайонной больницы Елена Карлаш.

Взрыв прогремел в цехе по производству пиротехники. Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

Взрыв прогремел в цехе по производству пиротехники и разрушил часть четырехэтажного здания. Волна была такой силы, что выбила стекла в жилом доме неподалеку. Часть завода разнесло в одну секунду, а в воздух поднялся огромный столб черного дыма.

Почти сутки спасатели работали на месте обрушения. К 15:00 часам 20 октября разбор завалов подошел к концу. Людей там больше не нашли. Взрывной волной конструкции здания разнесло на километры. Завалило и железную дорогу, которая находится неподалеку. После взрыва поезда по направлению из Петербурга в Усть-Лугу приостановили следование. Перекрыли и автомобильную дорогу, проходящую рядом с местом ЧП. Над разбором обрушений на заводе «Авангард» работали больше двухсот человек.

В качестве подозреваемого задержан главный инженер завода. Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

– В деревне Малые Колпаны Гатчинского района завершаются работы по разбору обрушившихся конструкций на месте технологического взрыва, – сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сергей Кукушкин.

После ЧП в Следственном Управлении СК РФ по Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Уже задержан первый подозреваемый по делу. Это главный инженер завода.

В результате взрыва погибли четыре человека. Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

– Он подозревается в том, что допустил к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий 3 класса неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ, в результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв, что повлекло по неосторожности смерть не менее трех человек, – сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Ленинградской области.

Специалисты МЧС также продолжают работу на «Авангарде».

– Для оценки состояния поврежденного здания будет задействован комплекс «Струна», – добавил Сергей Кукушкин.

Всем пострадавшим в результате взрыва выплатят компенсацию.

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