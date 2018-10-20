2018-10-20T13:05:36+03:00
Происшествия

Количество погибших при взрыве на заводе в Гатчине увеличилось до четырех человек

Спасатели продолжают разбор завалов на месте ЧП [фото, видео]
Полина ЖУКОВА
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На месте взрыва под Гатчиной продолжают разбирать завалы. Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.На месте взрыва под Гатчиной продолжают разбирать завалы. Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.
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Взрыв на заводе «Авангард» под Гатчиной, который произошел 19 октября около половины пятого вечера, унес жизни четырех человек. О том, что число погибших увеличилось, рассказали в Главном управлении МЧС по Ленинградской области. Напомним, ранее сообщалось, что в результате ЧП скончались два человека. Всю ночь на месте взрыва работали спасатели. Они не перестают разбирать завалы и сейчас.

– В настоящий момент известно об одиннадцати пострадавших, четверо из которых погибли, – сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области. – По состоянию на 7 утра разобрано более 80 процентов завалов.

Взрывная волна была такой силы, что выбила стекла в жилом доме неподалеку. Фото: vk.com/gtnstory

Взрывная волна была такой силы, что выбила стекла в жилом доме неподалеку. Фото: vk.com/gtnstory

Двое из пострадавших продолжают находиться в больнице.

– Вчера после взрыва в гатчинскую больницу поступили 6 человекк, в том числе ребенок 2005 года рождения, он надышался продуктами горения. Сейчас ребенок в хорошем состоянии, в педиатрическом отделении. Один человек в тяжелом состоянии, но стабильный. По информации отделения реаницмации, пациента готовят к переводу в обаластную больницу при помощи санавиации. Остальные четыре человека дома, – рассказала «КП-Санкт-Петербург» пресс-секретарь Гатчинской клинической межрайонной больницы Елена Еарлаш.

Пока первой версией взрыва является нарушение техники безопасности. Это же озвучил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который после ЧП поспешил прибыть на место взрыва лично.

Завалы разобраны уже на 80 процентов. Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

Завалы разобраны уже на 80 процентов. Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

Причины ЧП, которое унесло жизни, выясняют специалисты. В Следственносм комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Взрыв на заводе в Гатчине 19 октября: погибли два человека.ГУ МЧС по Ленинградской области

– В Главном управлении был собран и приступил к работе оперативный штаб, на месте происшествия работал межведомственный штаб под руководством Губернатора Ленинградской области. Поисково-спасательная операция проходит под контролем начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области, – отметили в ГУ МЧС по Ленобласти.

СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ

1.Короблева на вид 60 лет состояние тяжелое, находится в реанимации в ЦРКБ Гатчина

2. Кускова Анна Юрьевна 1986 г.р состояние средней тяжести в ЦРКБ.

3. Катушкин Дмитрий Алексеевич оказана медицинская помощь, но от госпитализации отказался

4. Чернявская Ирина Андреевна оказана медицинская помощь, от госпитализации отказалась

5. Климов Игорь Игоревич 1991 г.р оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался

6. Нилов Геннадий Владимирович 81 год оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался

7. Девочка 2005 г.р отравление угарным газом, находится в детском отделении ЦРКБ до утра.

Один человек погиб. Информация уточняется.

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