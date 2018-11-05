Щенок в обмен на гол: «Комсомолка» ищет юную болельщицу «Зенита», чтобы подарить ей собаку

СЕГОДНЯ 17:06 2018-11-05T18:59:34+03:00

Действительно, что может быть лучше собаки? Фото: Артем КИЛЬКИН

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«Дядя Артем, забей два гола и мама купит щенка!». Юная болельщица ФК «Зенит», которая очень мечтает о четвероногом друге, растрогала зрителей матча. Заметили худенькую девочку с самодельным плакатом на трибуне во время игры между петербургским клубом и гостями из «Ахмата» 4 ноября. Ребенок не только искренне болел за команду сине-бело-голубых, но и надеялся на подарок. Правда, на футбольном поле Артем Дзюба просьбу своей юной фанатки выполнить не смог. Не забил ни одного гола. Счет открыл Клаудио Маркизио - на 32-й минуте полузащитник точно пробил пенальти. Как оказалось позднее, это был и первый, и последний гол в этом поединке, и вместе с тем победный гол «Зенита». Тренер сборной Сергей Семак похвалил своих футболистов и на послематчевой конференции назвал игру «нормальной». А еще объяснил, почему пенальти бил не Дзюба.

- Мы знаем, что Клаудио прекрасно исполняет 11-метровые. Поэтому сегодня он был первым пенальтистом. Если бы по ходу матча произошла замена, или Маркизио чувствовал бы себя неважно, бил бы Артем, - говорит Семак.

Но победа победой, а голов мама девочки с плакатом все же не досчиталась. Выходит, что болельщица так и осталась без щенка.

«Комсомольская правда – Санкт-Петербург» считает, что жить без собаки грустно и мечты нужно осуществлять. Поэтому мы ищем ту самую болельщицу «Зенита», мечтающую о щенке! Редакция «КП» предложила руководству футбольного клуба купить щенка для юной болельщицы. Сотрудники сине-бело-голубых идею оценили, а мы пока кидаем клич – девочка, найдись!

Кстати, до самого Артема Дзюбы редакция дозвониться не смогла – телефон футболиста выключен. Может, он уже выбирает щенка?

Если вы узнали юную футбольную болельщицу - пишите на почту: elena.bezgodova@phkp.ru.