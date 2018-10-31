2018-10-31T13:45:25+03:00
Происшествия

Появилась фотография предполагаемого организатора взрыва в здании ФСБ

Нападавший при взрыве погиб. От его имени в Сети распространяют заявление [фото, видео]
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото предполагаемого преступника, взорвавшего здание ФСБ в Архангельске. Фото: СУ СКР РФФото предполагаемого преступника, взорвавшего здание ФСБ в Архангельске. Фото: СУ СКР РФ
Изменить размер текста:

Взрыв в здании УФСБ Архангельской области оказался терактом. Об этом "КП" уже рассказал губернатор региона Игорь Орлов. Молодой человек на вид 23-28 лет пронес взрывное устройство в рюкзаке. Дальше КПП ему пройти не удалось. Возде рамки металлоискателя он устроил самоподрыв. Во время ЧП парень погиб. Сейчас уже появилась фотография возможного подрывника.

Молодой парень на фото с короткой стрижкой и черными волосами. Подозреваемый - славянской внешности. Причины его поступка сейчас выясняют спесцлужбы.

Взрыв у здания ФСБ в Архангельске.Автор - "Комсомольская правда"

Тем временем, в соцсетях уже распространяют заявление от имени подрывника. Якобы им был некий Валерьян Панов. Молодой человек, согласно этим сообщениям, имел претензии к ФСБ. Тем не менее, подлинность этого заявления силовики пока ставят под сомнение.

В техникуме, где учился предполагаемый преступник, комментировать ситуацию не стали.

В Архангельском политехническом техникуме взрыв, который мог устроить их студент, не комментируют

00:00
00:00

- К сожалению, в данный момент никто не сможет вам дать этот комментарий, потому что органам ФСБ был запрет каких-либо комментариев в его адрес. Поэтому, к сожалению, никто с вами не сможет по телефону сейчас…

Взрыв у здания УФСБ в Архангельске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очевидец взрыва у здания ФСБ в Архангельске: Взрывная волна чувствовалась за десятки метров

В ЧП погиб один человек, находившийся возле рамки металлоискателя (подробности)

Губернатор Архангельской области – «КП»: После взрыва у здания ФСБ возбуждено дело по статье «Теракт»

В здании силовиков сработало взрывное устройство. Один человек погиб, трое пострадали (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Проезд на транспорте в Петербурге не подорожает
Депутаты приняли бюджет Петербурга с дефицитом в 35 миллиардов рублей
Прокуратура Петербурга нашла насекомых в одном из детских садов города
В Петербурге 2-летняя девочка попала в больницу из-за отравлением лекарством от насморка
В Петербургском метро объяснили, почему «Достоевская» закрывается раньше остальных
31 октября в Петербурге вспоминают жертв трагедии над Синаем
Самолет из Петербурга в Москву улетел с 12-часовой задержкой
Дело стритрейсера, насмерть сбившего балерину-педагога Мариинки, передано в суд
Главный тренер СКА раскрыл секрет победы над «Куньлунем»
В среду, 31 октября, в Петербурге будет дождливо и плюс пять градусов
В Кронштадте более 40 пожарных тушили загоревшийся стрелковый клуб
Теперь официально: Именем Сергея Шнурова могут назвать аэропорт в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге завершился сезон фонтанов
Антимонопольщики приостановили аукционы на оформление Петербурга к новогодним праздникам
На юге Петербурга кипяток залил двор жилого дома