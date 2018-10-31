Появилась фотография предполагаемого организатора взрыва в здании ФСБ

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-31T13:45:25+03:00

Нападавший при взрыве погиб. От его имени в Сети распространяют заявление [фото, видео]

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Взрыв в здании УФСБ Архангельской области оказался терактом. Об этом "КП" уже рассказал губернатор региона Игорь Орлов. Молодой человек на вид 23-28 лет пронес взрывное устройство в рюкзаке. Дальше КПП ему пройти не удалось. Возде рамки металлоискателя он устроил самоподрыв. Во время ЧП парень погиб. Сейчас уже появилась фотография возможного подрывника.

Молодой парень на фото с короткой стрижкой и черными волосами. Подозреваемый - славянской внешности. Причины его поступка сейчас выясняют спесцлужбы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675730" frameborder="0"></iframe> Взрыв у здания ФСБ в Архангельске.Автор - "Комсомольская правда"

Тем временем, в соцсетях уже распространяют заявление от имени подрывника. Якобы им был некий Валерьян Панов. Молодой человек, согласно этим сообщениям, имел претензии к ФСБ. Тем не менее, подлинность этого заявления силовики пока ставят под сомнение.

В техникуме, где учился предполагаемый преступник, комментировать ситуацию не стали.

В Архангельском политехническом техникуме взрыв, который мог устроить их студент, не комментируют 00:00 00:00

- К сожалению, в данный момент никто не сможет вам дать этот комментарий, потому что органам ФСБ был запрет каких-либо комментариев в его адрес. Поэтому, к сожалению, никто с вами не сможет по телефону сейчас…

Взрыв у здания УФСБ в Архангельске.

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