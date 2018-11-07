2018-11-08T13:28:00+03:00
Звезды

Мама Ольги Бузовой прокомментировала новость о беременности дочери

Ирина Александровна призналась "КП" - Петербург", что будет рада внукам
Мила БУКЕ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Ольга Бузова опять попала в топ новостей из-за возможной беременности.Ольга Бузова опять попала в топ новостей из-за возможной беременности.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Звезда Instagram и певица Ольга Бузова снова в интересном положении. По крайней мере так опять решили некоторые ее поклонники. Если вспомнить, сколько раз 32-летней артистке предвещали скорые роды, сегодня у нее должно быть уже не меньше троих детишек. Тем не менее «Комсомолка» позвонила маме Бузовой Ирине Александровне, чтобы вновь выяснить, с чего опять начались слухи о беременности ее дочери.

- У нас не принято задавать друг другу такие вопросы, - заявила Ирина Александровна.

- Ольга много раз говорила, что вы ее лучшая подружка...

- Ну и что? – удивилась мама звезды. - Личная жизнь - это пространство каждого. А эти слухи про беременности Оли кто-то пускает уже не первый раз и не первый год! Поэтому я даже не стану унижать дочку этими вопросами. Все зарабатывают, как могут: Бузова - беременна, конечно, топ-новость. Но это бред, и я никак не могу это комментировать.

- Ну, а про претендентов на роль отцовства вы слышали? Там и L’One, и победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев, и даже бизнесмен Тимофей Майоров, с которым Ольга встречалась еще до замужества с Дмитрием Тарасовым.

- Пусть перечень растет! – смеется Ирина Александровна. – Если мои дочери захотят иметь детей, я буду рада за них. Сейчас Оля вся в работе. Аки пчела.

Причиной слухов об очередной беременности, впрочем, стала сама Оля. Певица активно ведет Instagram, в котором у нее 14 млн. подписчиков. И на некоторых фотографиях фанаты заметили округлившийся животик. Но известно также, что Бузова активно трудится в спортзале, готовясь к очередному шоу. В подтверждение этому недавно она опубликовала фото, на котором виден ее стальной пресс:

- Все тело болит от таких резких нагрузок, - поделилась певица.

buzova86buzova86
И днём и ночью готовлюсь к своему шоу
510646 отметок «Нравится»6357 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Как же я хочу свою дочку»: Ольга Бузова призналась, что мечтает о детях и думает усыновить ребенка

Фанаты уверены, что звезда будет прекрасной мамой (подробности)

«Мне плохо, но я жива. Помогите Оле, ей нужна поддержка»: у мамы Бузовой случился приступ из-за нового ухажера дочери

Певица призналась, что победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев не оправдал ее надежд (подробности)

Ольге Бузовой за мошенничество с розыгрышем "Мерседеса" грозит шесть лет тюрьмы

Представитель пострадавших Екатерина Гордон 2 октября подаст заявление в полицию (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге именем Дмитрия Медведева назвали сквер, которого нет
Появился список пострадавших во время жесткой посадки самолета под Архангельском
В Новой Голландии скоро откроют каток
Ночные автобусы Петербурга уходят на каникулы до Нового года
На севере Петербурга нашлась незаконная велодорожка
Полиция: причиной жесткой посадки АН-2 под Архангельском стало обледенение
Фура сплющила «Волгу» в массовом ДТП на Московском шоссе под Петербургом
Житель Волхова выловил из реки мешок с оружием
Вертолет спасателей не может приземлиться возле совершившего жесткую посадку Ан-2 под Архангельском
Сегодня, 8 ноября, «Зенит» сыграет с «Бордо» в Лиге Европы
В одной из школ Петербурга восьмиклассница проглотила сразу 130 таблеток
Биржевой мост в Петербурге закроют из-за съемок новогоднего видеоролика
Следком начал проверку после избиения 16-летнего парня в оздоровительном лагере в Ленобласти
Движение по Владимирскому проспекту в Петербурге ограничат на полгода
Глава ФАС Игорь Артемьев не пойдет в губернаторы Петербурга
Проект развязки Московского шоссе и Дунайского проспекта обойдется Петербургу почти в 14 миллионов рублей
Фрейндлих, Пьеха, Басилашвили и Боярский попросили Беглова «спасти» ДК имени Горького
Градостроительный совет Петербурга отклонил проект реконструкции СКК
Станцию метро «Горный институт» не переименуют в честь Собчака
Ночью в Купчино сгорели четыре машины