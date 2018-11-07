Мама Ольги Бузовой прокомментировала новость о беременности дочери
Звезда Instagram и певица Ольга Бузова снова в интересном положении. По крайней мере так опять решили некоторые ее поклонники. Если вспомнить, сколько раз 32-летней артистке предвещали скорые роды, сегодня у нее должно быть уже не меньше троих детишек. Тем не менее «Комсомолка» позвонила маме Бузовой Ирине Александровне, чтобы вновь выяснить, с чего опять начались слухи о беременности ее дочери.
- У нас не принято задавать друг другу такие вопросы, - заявила Ирина Александровна.
- Ольга много раз говорила, что вы ее лучшая подружка...
- Ну и что? – удивилась мама звезды. - Личная жизнь - это пространство каждого. А эти слухи про беременности Оли кто-то пускает уже не первый раз и не первый год! Поэтому я даже не стану унижать дочку этими вопросами. Все зарабатывают, как могут: Бузова - беременна, конечно, топ-новость. Но это бред, и я никак не могу это комментировать.
- Ну, а про претендентов на роль отцовства вы слышали? Там и L’One, и победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев, и даже бизнесмен Тимофей Майоров, с которым Ольга встречалась еще до замужества с Дмитрием Тарасовым.
- Пусть перечень растет! – смеется Ирина Александровна. – Если мои дочери захотят иметь детей, я буду рада за них. Сейчас Оля вся в работе. Аки пчела.
Причиной слухов об очередной беременности, впрочем, стала сама Оля. Певица активно ведет Instagram, в котором у нее 14 млн. подписчиков. И на некоторых фотографиях фанаты заметили округлившийся животик. Но известно также, что Бузова активно трудится в спортзале, готовясь к очередному шоу. В подтверждение этому недавно она опубликовала фото, на котором виден ее стальной пресс:
- Все тело болит от таких резких нагрузок, - поделилась певица.
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