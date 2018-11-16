«Солнце мое – взгляни на меня»: На аукцион выставят откровенное письмо Цоя жене Марьяне

ТЕМА ДНЯ. Номер с разбитой машины Цоя продан за 2 миллиона. Готовится к продаже откровенное письмо Виктора жене Марьяне 00:00 00:00

Аукционный дом «Литфонд» в скором времени выставит на продажу еще несколько артефактов, связанных с Виктором Цоем. Среди лотов, будет и откровенное письмо легенды русского рока, которое он адресовал своей жене Марьяне.

- Письмо большое, личное, - пояснил "КП-Петербург" директор «Литфонда» Сергей Бурмистров. – В нем Цой говорит о своих финансах, о своем эмоциональном состоянии на фоне огромного количества концертов и работы. В целом, письмо проливает свет на личность Виктора Цоя.

Какие тайны содержит письмо – Бурмистров пока не сообщает. В данный момент эксперты работают над документом, чтобы точно определить его подлинность. Письмо датируется концом восьмидесятых, когда «Кино» была на волне успеха.

Через неделю письмо Цоя появится в каталоге. Специалисты представят его полное описание, опубликуют полный текст документа и определятся с ценой лота.

Кстати, вчера прошел аукцион, на котором за 2 млн рублей продали номера с машины Цоя, на которой легенда разбился 15 августа 1990 года. Их случайно обнаружил дитовец, купивший гараж. Где находится разбитый «Москвич» - неизвестно.

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