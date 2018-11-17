Подозреваемого по делу о гибели 5 человек на пожаре в Мурино отпустили за 960 000 рублей

Следователи Ленобласти продолжают расследование пожара в Мурино, в котором погибло пять человек. Накануне, 16 ноября, пресс-служба СК РФ по Ленобласти сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). И рассказала о двоих подозреваемых в этом деле. Ими оказались 42-летний бизнесмен – представитель армянской диаспоры - который и организовал в трехэтажном доме незаконную гостиницу для мигрантов. И его 69-летняя мать, по совместительству партнер по бизнесу, которая после случившегося попала в больницу.

В отношении пожилой женщины следователи пока меру пресечения не избирали. Зато планировали задержать 42-летнего владельца. Суд не позволил – у бизнесмена оказалось трое детей, поэтому он, заплатив 960 000 рублей залога, остался дожидаться суда у себя дома, а не в камере СИЗО.

Сейчас по факту гибели людей возбуждено уголовное дело.Фото: Артем КИЛЬКИН

Почему армянские бизнесмены не регистрировали свою деятельность, а именно организацию гостиницы, следователи еще будут разбираться.

- Подозреваемые в трехэтажном здании, где и произошел пожар, за определенную плату размещали у себя нелегалов, - пояснили в СУ СКР по Ленобласти. - При этом их деятельность также не была зарегистрирована. В комнатах, где жили гости, не было ни системы противопожарной защиты, ни других средств защиты от пожара. В результате чего была создана реальная угроза для жизни, здоровья гостей и сохранности их имущества при проживании.

Пожар, в котором погибло пять человек, произошел 9 ноября на улице Вокзальной. Огонь вспыхнул в 8.23 утра в шиномонтаже, пристроенном к частному дому. Спасатели не могли подступиться к зданию, так как внутри что-то взрывалось и хлопало. Как оказалось, это были баллоны с кислородом. Затем огонь перекинулся и на жилой дом. В 9.11 пожар был локализован, в 9.21 было ликвидировано открытое горение. После разборов завалов на втором и третьем этажах спасатели обнаружили обгоревшие тела погибших.