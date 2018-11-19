На Невском закрасили надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»

Петербург испытал настоящий шок: минувшей ночью кто-то посягнул на один из символов блокады – надпись на доме №14 по Невскому проспекту «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Белый квадрат заметили на стене школы №210 ранним утромФото: СОЦСЕТИ

– Произошел акт вандализма: надпись закрасили белой краской, – рассказала «Комсомолке» заместитель директора по научной работе Государственного музея городской скульптуры Елена Крылова. – Узнали об этом сегодня ранним утром. На месте уже работают реставраторы. Как долго будем ликвидировать последствия этого акта, неясно: имеет значение состав краски.

По словам очевидцев, к одиннадцати часам утра надпись вновь стала читаемой. Правда, скорее всего, ей все равно потребуется реставрация.

– Мы уже обратились в полицию, – добавили в музее.

Сейчас надпись отмывают реставраторыФото: СОЦСЕТИ

В ГУ МВД по Петербургу и области подробностями нападения на святыню пока не располагают. В школе №210, которая занимает дом №14 по Невскому, от комментариев отказались.

– Был совершен акт вандализма, – подтвердили в администрации Центрального района Петербурга. – Причем второй раз за неделю! Первый раз надпись закрасили 13 ноября, тогда краску удалили сотрудники школы.

На надпись нападают во второй раз за неделю. Фото: Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Петербуржцы вздыхают: «после шашлыков на Медном всаднике, казалось, ничем не удивишь». И предполагают, что кто-то из иностранных борцов с незаконной рекламой перепутал достопримечательную надпись с объявлением вне закона.

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

Нина ЛЕБЕДЕВА, зампредседателя общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»:

– Вандалы были, есть и будут. Жалко, что у нас такие неграмотные жители. Но все это объясняется тем, что город многонациональный: с приезжими не проводится должной культурной беседы.

Такое с этой надписью происходит впервые. Ранее только на Васильевском острове, в СПбГУ, во время ремонта случайно сняли табличку, но быстро вернули ее на место.

Эти подонки хотят меня оскорбить? Да я наплюю, пойду, вымою и восстановлю эту надпись. Если найду их, то поговорю с ними по-человечески. Многие просто не понимают, что такое блокада, что такое война.

СПРАВКА «КП»:

Трафаретную надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» можно было увидеть в блокадном Ленинграде на многих улицах. Ее наносили на здания «солнечной» стороны, которые лучше просматривались. Нынешняя надпись на Невском стала первой восстановленной: она появилась здесь в 1962 году. Затем в городе открыли еще четыре мемориальных надписи.

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