Петербуржцы просят отменить парад к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

27 января 2019 года Петербург встретит одну из самых важных дат – 75-летнюю годовщину полного освобождения города от фашистской блокады. К памятному дню в Северной столице начали готовиться заранее. Уже известно, что ветеранам и блокадникам сделают денежные выплаты – по 7 тысяч рублей. К юбилею освобождения Ленинграда учредили и памятный знак. На лицевой его стороне будет изображен памятник «Разорванное кольцо», а также вид набережной и вечный огонь. Награждать им будут около 84 тысяч блокадников.

Как и в 70-летнюю годовщину, к 27 января в городе готовят парад. Только теперь торжественный марш будет на Дворцовой. В нем примут участие больше 2,5 тысяч военнослужащих, в том числе и курсанты военных вузов, и около 80 образцов боевой техники.

К репетициям еще не приступили – начнут в декабре. Но будущий торжественный марш уже вызвал в Петербурге резонанс. В Сети гуляет картинка: «27 января – День скорби. Я против парада!». А также открытое письмо с обращением к врио губернатора Петербурга Александру Беглову от тех, кто считает военное шествие на Дворцовой в памятную дату лишним. Письмо уже передали в Администрацию градоначальника.

– Намеченное мероприятие, по нашему глубокому убеждению, абсолютно неадекватно скорбному смыслу той памяти, которую несет в себе мемориальная дата 27 января, – говорится в письме.

Подписались под ним уже больше сотни человек. Оставлять свои имена под обращением петербуржцы продолжают и сейчас. Среди них есть и сами блокадники, их дети и внуки, ученые, деятели искусства, педагоги, депутаты, журналисты. Началось все с журналиста и историка Даниила Коцюбинского и писателя Натальи Соколовской. Поддержали их мнение и художественный руководитель Театра Поколений Данила Корогодский, депутат ЗакСобрания Борис Вишневский, доктор медицинских наук Лев Щеглов и другие.

– Мы не думаем, что сам факт посылки письма для Смольного будет значимым. Гораздо более значимым будет процесс продолжающегося подписания этого письма. Я наблюдаю, что наше возмущение оказалось созвучно тем настроениям, которые царят среди большого количества петербуржцев, – отметил Даниил Коцюбинский.

Парад, посвященный 70-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, прошел перед Пискаревским кладбищем.Фото: Илья СМИРНОВ

Авторы письма напомнили, что число жертв блокады до сих пор известно только приблизительно. В Книгу Памяти «Блокада», куда все еще вносят новые имена, сейчас больше 630 тысяч записей.

– О каком «торжественном марше» вообще может идти речь, когда государство не выполнило перед городом главной обязанности: не назвало истинное число жертв, не поименовало каждого погибшего ленинградца, – говорится в письме.

В соцсети вопрос, уместен ли парад в День полного освобождения Ленинграда от блокады, уже разделил Петербург на две половины. Согласны с тем, что нужно отменять торжественный марш, в комментариях под письмом далеко не все пользователи:

– Мне кажется, кто-то не совсем понимает слово «парад» и «прохождение торжественным маршем»! Для военных это – отдавание воинских почестей в том или ином случае (на похоронах, к примеру). В данном случае – это отдавание почестей всем погибшим и выжившим.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Елена ТИХОМИРОВА, председатель общества «Жители блокадного Ленинграда»:

– День памяти и скорби у нас 22 июня. И второй скорбный день, который мы, блокадники, всегда отмечаем, – 8 сентября. А 27 января будет день ленинградской Победы. И даже первый салют, который был сделан во время Великой Отечественной войны, дан был в честь этой победы.

МНЕНИЕ «ЗА»

Борис ВИШНЕВСКИЙ, депутат ЗакСобрания Петербурга:

- Я считаю, что в День полного освобождения Ленинграда от блокады лучше помолчать, вспомнить о погибших, о тех жертвах, которые были во время блокады и о том, какой ценой мы получили этот день. Во-первых, нужно помочь тем блокадникам, которые еще живы. Во-вторых, следует сосредоточить усилия на том, чтобы распространить знания и память о блокаде – чтобы издавать блокадные дневники, чтобы издавать воспоминания, чтобы вспомнить поименно всех погибших в блокаду. Вот что нужно делать в этот день, а не устраивать военный парад в городе. Я это говорю не только как депутат, но и как сын и внук блокадников.

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