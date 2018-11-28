Родные балерины Мариинки за 250 000 рублей простили стритрейсера, сбившего ее

За гибель погибшей балерины «Мариинки» Ольги Искандеровой никто не ответил. 28-летний Иван Ярочкин, «нормально дубаснувший» на скорости 100 км/ч в 74-летнюю женщину на Невском, примирился с потерпевшей стороной. И уголовное дело теперь закрыто.

28 ноября в зал суда обвиняемый Ярочкин пришел вместе с адвокатом. Его защитник широко улыбался и перед тем как зайти на процесс решил поговорить с потерпевшей стороной. Но при виде журналистов, тут же ушел. Кстати, потерпевшим признан дальний родственник балерины. Прямых наследников у Искандеровой не осталось. Из близких – кровный родственник давно умершего мужа, некий М.

Так они и сошлись в зале суда. Обвиняемый – 28-летний с иголочки одетый Иван, хвастающийся в социальных сетях дорогими авто и другими атрибутами красивой жизни. И тот самый М. – немолодой мужчина в застиранной одежде, который смутно помнит, когда в последний раз видел погибшую. По-крайней мере, так он заявил журналистам.

Прессу М. видеть не хотел. Поэтому поддержал обвиняемого Ярочкина и тоже выступил за то, чтобы заседание было закрытым. Суд согласился. Но решения долго ждать не пришлось. М. и Ярочкин примирились. Иван, говоря юридическими терминами, возместил «причиненный ущерб родственникам погибшей» - заплатил 250 000 рублей.

- Потерпевшие заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, - рассказал прокурор. – А подсудимый признал вину.

У Ольги Искандеровой не было близких людей. Она жила балетом.

Очевидно, что адвокат Ярочкина результатом суда остался доволен. И заявил: Иван раскаивается в содеянном и готов продать машину, чтобы установить памятник на могиле погибшей.

Напомним, 74-летняя Ольга Искандерова погибла под колесами авто Ярочкина ночью 18 июня. Она переходила дорогу по Невскому – шла домой, в квартиру на улицу Марата. В этот момент Иван с друзьями красовался неподалеку на своих иномарках. А потом на скорости в 100 км/ч и веселые комментарии друзей погнал по главной улице города. Уехали недалеко – практически сразу насмерть сбили пешехода. Тогда девушка Ярочкина заявляла: пешеход сама бросилась под колеса авто! А Иван, мол, просто немного превысил скорость.

Ольга скончалась сразу на месте аварии. Искандерова жила одна - близких родственников у нее не было, поэтому никто не хватился пропажи. Труп пожилой женщины увезли в морг, где тело пролежало 10 дней! Узнали об исчезновении хозяйки случайно. Помогла кошка, которая, оставшись без еды практически на две недели, истошно кричала. Тогда соседи и забили тревогу.

Ольга Искандерова работала в Мариинке. Она выпустила не один десяток танцоров. Многие примы и солисты знаменитого театра ходили на ее занятия. Новая звезда балета Рената Шакирова, победительница шоу «Большой балет» на канале «Культура» – ученица Искандеровой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«У нее не было родных»: О смерти экс-балерины Мариинки, которую сбили стритрейсеры, соседям «сообщила» кошка.

Погибшую не могли опознать 10 дней (подробности)

Гонщики насмерть сбили пешехода на Невском проспекте

Иномарка гнала со скоростью 114 километров в час (подробности)