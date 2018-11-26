2018-11-26T20:40:26+03:00
Общество

Смольный подыскивает нового подрядчика на достройку Фрунзенского радиуса

Нынешний подрядчик называет эти действия незаконными
Анна ПОСЛЯНОВА
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В любом случае, станции не встретят пассажиров раньше февраляВ любом случае, станции не встретят пассажиров раньше февраляФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сиреневый туман окутал три «фиолетовых» станции петербургской подземки. По контракту, достроить «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» должны к 20 декабря. Уже известно, что в самом оптимистическом варианте они все равно не заработают раньше февраля: для этого нужно запустить новое депо «Южное», по которому устраняют замечания Ростехнадзора.

А теперь Смольный продемонстрировал вариант пессимистический: на достройку трех станций собираются объявить новый конкурс. Дирекция транспортного строительства уже подготовила для нового подрядчика 8,2 миллиарда рублей и объявила о запросе предложений.

В «Метрострое» не отрицают, что достроить станции в срок не успеют. Но винят в этом лишь Смольный. Заказчик, мол, «нарушал» с самого начала: снизил цену контракта с 35 миллиардов до 25,9 миллиарда рублей, причем уже после выпуска сметы; «ошибся» в выборе подрядчика на разработку рабочей документации, в результате чего метростроители просто не могли приступить к работам. В числе камней в смольнинский огород – задержка выдачи разрешения на строительство и затягивание с передачей земель. Показательно, что еще год назад «фиолетовая троица» была готова на девяносто процентов.

– Дирекция разместила запрос предложений с грубыми нарушениями, – добавляют в «Метрострое». – Она вообще не является распределителем бюджетных средств, а значит, не имеет на это полномочий. Запрос осуществляется при наличии действующего контракта, что недопустимо. К тому же сумма, указанная в запросе, значительно превышает сумму незавершенных работ.

По прикидкам метростроителей, они не выполнили работ на сумму на миллиард меньше: три миллиарда сейчас в работе, еще 4,2 миллиарда «так и не поступили».

– Если сейчас менять подрядчика, автоматически продлятся сроки и увеличится цена: время нужно на проведение нового конкурса, деньги – на дефектовку и анализ сделанных работ, – объяснил «Комсомолке» компетентный источник. – А если в подрядчики попадет компания без опыта, то будет еще дольше.

Получить комментарии Дирекции и Комитета по развитию транспортной безопасности на момент публикации материала не удалось.

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