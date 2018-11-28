2018-11-28T19:29:38+03:00
Звезды

В Доме Бака нашли редкое старинное травленое стекло

Произведение искусства из мастерской начала XX века обнаружили в бывшей коммуналке
Полина ЖУКОВА
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Петербуржец нашел редкое интерьерное украшение в бывшей коммуналке Дома Бака. Фото: vk.com/kiroch24Петербуржец нашел редкое интерьерное украшение в бывшей коммуналке Дома Бака. Фото: vk.com/kiroch24
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Жильцы строения №24 по Кирочной улице, известного как Доходный дом инженера Бака, рассказали о новой интересной находке в стенах старинного здания. В одной из квартир, некогда бывшей коммунальной, владелец обнаружил большое стекло с битым краем. Но на помойку его не понес – в Доме Бака заведено тщательно обследовать каждую найденную деталь. Инициативная группа из нынешних жильцов бережно охраняет исторический облик здания.

Очистив стекло, петербуржец обнаружил настоящее произведение искусства. В руки ему попало историческое травленое стекло с изображением ангела, которое когда-то украшало внутриквартирные двери Дома Бака. Ценность его не только в том, что эта вещь помнит здание с момента его создания. Петербуржцы с Кирочной, 24 смогут увидеть воочию часть декора, о которой слышали только в воспоминаниях жильцов прошлых лет.

Так выглядело рекламное объявление витражной мастерской Аноховича в 1910 году. Фото: vk.com/kiroch24

Так выглядело рекламное объявление витражной мастерской Аноховича в 1910 году. Фото: vk.com/kiroch24

– Один из них запомнил на всю жизнь травленое стекло в двойной внутренней двери квартиры с ангелами и подписью мастера – Анохович. А это была одна из ведущих витражных мастерских в начале XX века. Точная атрибуция сохранившиеся витражей – большая редкость, – рассказали жильцы в паблике Дома Бака в соцсети. – Получается, что нашему дому очень повезло. Можно с большой долей уверенности предполагать, что все травленые стекла были изготовлены именно этой мастерской.

Именно эта фамилия – Анохович – виднеется и на найденном стекле.

– Наконец мы видим подпись мастера, который делал травленые стекла в нашем доме – Анохович, – рассказали жильцы Дома Бака. – Травленых стекол сохранилось очень мало, тем ценнее эта новая находка.

Жильцы Дома Бака теперь смогут увидеть подпись мастера травленых стекол. Фото: vk.com/kiroch24

Жильцы Дома Бака теперь смогут увидеть подпись мастера травленых стекол. Фото: vk.com/kiroch24

Стекло теперь собираются отреставрировать, сделать для него раму и установить как витраж. Кстати, создать копию травленого стекла очень сложно. Мастеров, которые работают в такой технике, почти не осталось.

Напомним, в сентябре жители похвастались еще одной исторической находкой. На обороте керамического панно в одной квартире обнаружили номер общественно-политической газеты «Речь», которую в начале XX века и издавал Бак.

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