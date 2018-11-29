Суд постановил, что экс-футболист Кержаков должен вернуть ребенка матери

Экс-бомбардир футбольного клуба «Зенит» 36-летний Александр Кержаков и его жена Милана Тюльпанова больше полугода находятся в эпицентре скандала. Месяц назад решение их семейных споров продолжилось в суде. В частности на заседании решалось, будет ли платить экс-футболист алименты и самое главное - где будет жить их общий сын Артемий. В итоге предварительно сошлись на том, что 1,5-летний мальчик на время разбирательств должен переехать к маме. Кержаков, у которого сын живет с мая, конечно, с таким решением не согласился и подал частную жалобу.

- Артемий живет со мной уже 8,5 месяцев, теперь его у меня заберут, - чуть не плакал после предварительного заседания 23 октября экс-футболист. - Суд решил, что мать, которая не видела ребенка почти год, имеет право его забрать.

Кержаков уверяет, что сделает все, чтобы ребенок остался жить с ним.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня стало известно, что суд вновь встал на сторону матери ребенка.

- Кержаков просил Санкт-Петербургский городской суд определение полностью отменить и определить место жительства сына с ним, - сообщили в городском суде. - В удовлетворении жалобы было отказано.

milana_tulpanova Сижу рыдаю от счастья

Впрочем, попытка отменить решение была ни одна. На первом заседании Петроградского районного суда, которое состоялось 14 ноября, адвокаты футболиста еще раз попытались обжаловать решение, но суд также остался непреклонен. «Отказать».

При этом Артемий как жил последний год с папой, так и остается с ним. Известно, что Милана несколько раз приезжала за сыном, но забрать его так и не смогла.

- Ребенок должен сам пойти к маме, силой его забирать нельзя, а он к маме не идет и не узнает ее, - заявила «КП»-Петербург» адвокат Кержакова Ирина Куликова. - Органы опеки не имеют права прикасаться к ребенку на основании Семейного кодекса и в интересах ребенка.

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